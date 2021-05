Er ist nur noch ein Wrack, der Gewerbepark Lautertal. Dem Februar-Sturm der Bürgerentscheide war er nicht gewachsen und ging am Abend des 28. Februars in schwerer See unter.

Fast. Das Wrack des Gewerbeparks ragt noch ein bisschen aus den mittlerweile geglätteten Wogen heraus. Denn noch lebt er. Nic...