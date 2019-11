Die Frage, ob sich Uhingen an der Entwicklung des Gewerbeparks Fils beteiligen soll, beschäftigt die Bürger. Dies zeigte auch deren große Präsenz bei der jüngsten Gemeinderatssitzung. Nachdem der Gemeinderat vor einem Monat einen Bürgerentscheid zum gemeinsamen Gewerbegebiet mit Ebersbach am 26. Januar beschlossen hatte, diskutierten die Räte jetzt darüber, wie die Uhinger Bürger vorab informiert werden sollen. Mehrmals betonte Bürgermeister Matthias Wittlinger, dass dies sachlich, mit „so wenig Emotion wie möglich“ erfolgen müsse, und dass Für und Wider des Gewerbegebiets ausgewogen aufgezeigt werden sollen.

Die Verwaltung legte den Räten Vorschläge vor, wie eine „auf Fakten beruhende Argumentation aller Beteiligten auf denselben Plattformen stattfinden soll“, so die Sitzungsvorlage. Auch die Bürgerinitiativen sollen Gelegenheit erhalten, ihre Position darzustellen.

Das zentrale Medium soll eine Broschüre werden, welche die aktuelle Sach- und Rechtslage sowie die Pro- und Contra-Argumente ausgewogen darstellt. Mit großer Mehrheit stimmten die Räte zudem der Information über das Mitteilungsblatt und die Homepage der Stadt zu. In einer neuen Rubrik können Bürgerinitiative, Fraktionen des Gemeinderats und Bürgermeister ihre Haltung darstellen. Neu am Prozess sei, dass Artikel mit unrichtigen Daten oder falschen Argumenten vor der Veröffentlichung richtiggestellt werden. „Das Ziel ist es, die Bürger zu informieren. Es bringt nichts, wenn wir mit den Argumenten eine Schlacht führen und es geht nicht darum, wer Recht und Unrecht hat“, sagte Wittlinger.

Mehrheitlich fassten die Räte den Beschluss, dass am 8. Januar um 19.30 Uhr im Uditorium eine Einwohnerversammlung stattfinden soll. „Sie soll einen Meinungsaustausch ermöglichen und dazu dienen, einzelne Positionen abzuklopfen“, erklärte der Bürgermeister.

Einwände kamen vor allem von Seiten der UBU, erklärte Gegner des Gewerbeparks: Alexandra Staab brachte für ihre Fraktion zahlreiche Anträge vor. „Mit der zeitlichen Ablaufplanung sind wir nicht einverstanden“, sagte sie. Die UBU halten den geplanten Ablauf für unrealistisch. Sie beantragte zudem eine Verschiebung des Entscheids um sechs Wochen, „da die bisherige Beschlussfassung nicht von den heute zu besprechenden Randbedingungen ausgegangen“ sei. Die Verwaltung hielt dies nicht für stichhaltig.

Als problematisch erachteten die Unabhängigen Bürger Uhingen, dass mit der Firma Klip eine Agentur mit der Erstellung der Informationsbroschüre beauftragt wird, die auch verantwortlich ist für die Imagekampagne des Gewerbepark-Zweckverbandes. Die UBU sehen die Firma als „befangen“ und mit ihrer Einbindung „die Neutralität in der Information der Bürgerschaft nicht gegeben“. Eine Abstimmung über diesen Antrag ergab, dass die Firma Klip den Auftrag erhalten wird.

Sowohl die UBU als auch die SPD zeigten sich skeptisch gegenüber der separaten Veröffentlichung eines Flyers des Zweckverbandes. „Wenn im Vorfeld mit einem Flyer des Zweckverbandes schon alle Pro-Argumente aufgezeigt werden, könnte das ein Vorteil sein“, merkte Susanne Widmaier (SPD) an. „Es sind schon Argumente gegen das Gewerbegebiet gekommen, und aktuell steht nur das Negative im Raum. Warum sollte dieser Flyer für den Zweckverband nicht in Umlauf gebracht werden?“, merkte Sabine Braun (CDU) an. Bürgermeister Matthias Wittlinger betonte: „Es geht bei den Argumenten nicht um Fraktionen, sondern um eine wichtige Weichenstellung für die nächsten zehn bis 15 Jahre. Mir ist wichtig, dass der Prozess emotionslos, offen und fair verläuft.“

Fraktionsübergreifend herrschte weitgehend Einigkeit über den Vorschlag der SPD, „neutrale Persönlichkeiten“ für die Moderation der Einwohnerversammlung im Januar zu suchen. Die Verwaltung wolle eine Liste mit Vorschlägen zusammenstellen. Über den Inhalt und den Ablauf der Versammlung möchte der Gemeinderat in seiner nächsten Sitzung entscheiden. Dann soll auch der Beschluss über den Inhalt der Broschüre fallen.