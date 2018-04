Faurndau / SWP

Die Entwicklung eines möglichen Familienwohngebiets Dittlau begleitet die Stadt mit einem offenen Informationsprozess. Dazu bietet OB Guido Till auch regelmäßig persönliche Gespräche im Bezirksamtsgebäude in Faurndau an, die nächsten am Donnerstag, 26. April, von 17.15 bis 18.15 Uhr. Eine telefonische Terminvereinbarung unter Tel. (07161) 650-96270 ist erforderlich.