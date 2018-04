Vortrag Geschichte der Firma Hang

Göppingen / SWP

In der Reihe „LebensWerk“ geht es am Dienstag, 24. April, um die Constantin Hang Maschinen-Produktion GmbH. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 im VHS-Haus. Eine Anmeldung ist erforderlich.

In Lauffen (Neckar) bei Rottweil wurde im Jahr 1869 von dem Mecanicus Constantin Hang das Unternehmen gegründet. 1880 wurden in der Bleichstraße 16 in Göppingen (heute Kaufhof) eine neue Werkstatt mit Wohnungen erbaut. Das Unternehmen entwickelte sich sehr positiv, und nach weiteren acht Jahren wurde in der Ulmer Straße 32 ein Neubau errichtet. Mit einer Belegschaft von 35 Personen wurden in beiden Fertigungsstätten automatische Einsatzmaschinen für Niete, Haken und Ösen gebaut.

In seinen Glanzzeiten beschäftigte Hang bis zu 130 Mitarbeiter. 1981 wurde unter dem Namen Montage Automations GmbH eine separate Fertigungsstätte errichtet. Dort wurden hochwertige Fertigungslinien zur Herstellung von Briefordnern und Ringbüchern gebaut. Das Betriebsgrundstück Ulmer Straße 32-42 wurde 2011 aufgegeben. Dafür wurde die heutige Fertigungshalle in der Jahnstraße bezogen. Constantin Hang wird den Besuchern seine interessante und spannende Firmen- und Lebensgeschichte näher bringen.