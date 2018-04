Göppingen Generalprobe für den Berglauf

Göppingen / Sandra Schröder

80 Läufer haben am Sonntag auf der Originalstrecke für den Barbarossa Berglauf trainiert. Am 6. Mai fällt der Startschuss für den Halbmarathon.

Über 80 Läufer gingen am Sonntag an der Göppinger Werfthalle an den Start, um sich auf der Originalstrecke für den achten Barbarossa-Berglauf fit zu machen. Uli Kielkopf vom Ausdauersportteam Süßen (AST) leitete den Lauftreff auch beim siebten von acht Sonntags-Trainings. Dabei können sich Läufer auf den Halbmarathon in zwei Wochen vorbereiten. Der Lauftreffleiter teilte am Sonntag die Teilnehmer in Leistungsgruppen ein und erklärte ihnen den Ablauf. Zwei Gruppen kämpften sich dann komplett über den Gipfel, eine Gruppe lief rund um den Hohenstaufen und dann wieder bergab. Uli Kielkopf begleitete die Läufer, auf dem Weg an der Spielburg wurden sie – wie in den vergangenen Jahren auch – von Mitgliedern des Lauftreffs Maitis mit Getränken verpflegt. Das wurde bei den sommerlichen Temperaturen dankend angenommen.

Zahlreiche Teams stehen in den Startlöchern und wollen am 6. Mai beim Barbarossa Berglauf den Hohenstaufen bezwingen, teilt das Organisationsteam von Staufenplus mit. Der Halbmarathon über den Göppinger Hausberg gilt als die größte Herausforderung für die Teilnehmer: 21 Kilometer und gut 300 Meter Höhendifferenz gilt es dabei zu bewältigen. Sowohl der Aufstieg auf den Berg, als auch die Wege durch den Stauferwald sind dabei nicht zu unterschätzen.

In den vergangenen Jahren waren rund 2000 Athleten in den verschiedenen Disziplinen am Start. Denn auch wenn als „Kaiserstrecke“ die Halbmarathondistanz mit den Staffelwettbewerben gilt, sei der Barbarossa Berglauf durchaus eine Breitensportveranstaltung, bei dem jeder mitmachen kann. So gibt es einen Fitness-Lauf über fünf Kilometer durch den Stauferwald, dessen Steigungen ebenfalls eine sportliche Herausforderung darstellten. Auch die Nordic-Walking-Distanz von zehn Kilometern sei in schöner Landschaft sehr beliebt und hat in den vergangenen Jahren viele Laufbegeisterte aus der ganzen Region angelockt.

Die Schulen in der Region sind ebenfalls am Start: Rund 600 Schülerinnen und Schüler sind mit dabei und versuchen, die Schulwertung zu gewinnen. Denn die Schule, die am meisten Schüler an den Start bringt, erhält einen Preis. Der Barbarossa Berglauf hat sich laut der Agentur Staufenplus in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Lauf-Festival etabliert, das Teilnehmer aber auch zahlreiche Zuschauer aus nah und fern anlockt. So sind nicht nur auf der Strecke zahlreiche Sportler unterwegs, sondern auch viele Zuschauer, die am Rand an vielen Positionen die Athleten anfeuern. „Diese Kombination aus eindrucksvoller Stimmung durch die Zuschauer, einer wunderbaren Landschaft mit Ausblick und der sportlichen Herausforderung ist wirklich klasse“, fasst Lisa Hartleb den Barbarossa Berglauf zusammen.

Damit die Sicherheit beim Barbarossa Berglauf am 6. Mai gewährleistet ist, werden einige Straßen gesperrt. Im Göppinger Stauferpark, in Hohenstaufen, in Lerchenberg und in Hohrein kann es daher zu Behinderungen des Verkehrs kommen. So ist die Manfred-Wörner-Straße im Stauferpark von 10 bis 16 Uhr teilweise gesperrt. Ebenso wird die Manfred-Wörner-Straße entlang des Wohngebiets „Bürgerhölzle“ um 10 Uhr für wenige Minuten gesperrt. Die Ortsdurchfahrt Lerchenberg ist bis etwa 11 Uhr erschwert. In Hohenstaufen kommt es bis etwa 12 Uhr zu mehrmaligen Sperrungen von wenigen Minuten zwischen dem Bergweg und der Kaiserbergsteige. Den ganzen Vormittag gesperrt ist die Verbindung zwischen Göppingen (Hohenstaufenstraße) und Bartenbach sowie die Verbindung von Bartenbach nach Hohrein und die Ortsdurchfahrt Lerchenberg. Die Gasthäuser Rössle in Lerchenberg und Wannenhof bleiben aber jederzeit erreichbar. Spätestens ab 11.30 Uhr Uhr wird der Verkehr an allen Stellen wieder normal laufen können, schätzen die Veranstalter. Im Stauferpark, wo sich der Start- und Zielbereich befindet, sind die Manfred-Wörner-Straße und die Karl-Frasch-Straße gesperrt, die Umleitungen sind ausgeschildert. Der Verkehr wird von Technischen Hilfswerk und der Polizei geregelt.

INFO Alle Infos zum Berglauf am 6. Mai und die Anmeldung gibt es online. Als gemeinsame Trainingsmöglichkeit steht am 29. April das letzte Sonntagstraining vom AST an, Treffpunkt ist um 9 Uhr der Parkplatz bei der Eiche im Schlater Wald. Kontakt bei Fragen an Uli Kielkopf unter Telefon (07162) 944601, die Teilnahme ist kostenlos.