Glaube Gemeinsamer Kreuzweg

Göppingen / SWP

Zum dritten Mal findet heute, Montag, um 18 Uhr ein Ökumenischer Kreuzweg in Göppingen statt. Mit ihm möchten Christen die Passion Jesu und seinen schmerzvollen Weg zum Kreuz symbolisch mitgehen. Start ist in der evangelisch-methodistischen Friedenskirche, Friedrichstraße 27. Es geht dann über den Marktplatz zur evangelischen Stadtkirche, danach über das Freihofgymnasium zur katholischen Kirche St. Maria zum Ausklang. Die Arbeitsgemeinschaft Christlicher Kirchen lädt zu diesem Kreuzweg am Beginn der Karwoche ein. Mitglieder der ACK Göppingen sind die Apis Göppingen, die Armenisch-apostolische Kirche, die Evangelische Gesamtkirchengemeinde Göppingen, die Evangelisch-methodistische Kirche, die Griechisch-orthodoxe Gemeinde, die Heilsarmee Göppingen, die Katholische Gesamtkirchengemeinde Göppingen, die Syrisch-Orthodoxen Gemeinden St. Jakob, St. Afrem und St. Markus sowie die Volksmission Göppingen.