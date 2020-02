Während auf der grünen Wiese am Ortsrand ein Neubau dem anderen folgt, stehen in der Ortsmitte Häuser leer: Wie viele Kommunen steht auch Salach vor diesem Problem. Der Gemeinderat hat deshalb in seiner jüngsten Sitzung bei 15 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen ein „Leerstands-Management“ verabschiedet. Die Verwaltung soll zunächst einmal die Bürger sensibilisieren und im nächsten Schritt Eigentümer direkt befragen.

„Wir können nicht nur neuen Wohnraum schaffen, sondern müssen auch Bestandsgebäude in Blick nehmen“, warb Bürgermeister Julian Stipp für Verständnis. „Jetzt wollen wir sanft in das Thema einsteigen.“ Das Gremium beschäftigt sich schon seit über zwei Jahren mit einem Leerstands-Management. Bisher hatten Vorschläge des Rathauses jedoch keine Mehrheit im Rat gefunden.

Debatte um Eigentumsrechte

So äußerten die Lokalpolitiker Bedenken, ins Eigentum der Bürger einzugreifen: „Es gibt Bürger, die bewusst nicht vermieten, weil sich schlechte Erfahrungen gemacht haben oder den Aufwand scheuen“, berichtete Melina Weber, die im Rathaus für Bauplätze und Grundstücke zuständig ist. Auch die Stellung der Gemeinde, die kein Makler sein dürfe, sahen viele Räte bislang kritisch: „Man könnte den Eindruck vermitteln, dass wir bei späteren Problemen Ansprechpartner sind und ein falsches Gefühl von Sicherheit erzeugen“, so Weber.

Deshalb möchte die Gemeinde nun erst einmal nur auf die Leerstände aufmerksam machen und klar stellen, dass man weder Makler spiele noch Rechtsberatung anbiete. „Wir beginnen mit dem Schritt, der am wenigsten Druck ausübt“, formuliert es Stipp. Das Rathaus will Vermieter ansprechen, die Hilfe benötigen, und über die hohe Nachfrage von Interessenten informieren. Nicht zuletzt sei der Flächenfraß trotz Leerstands in der Ortsmitte auch schlecht für die Umwelt.

Fragebogen an Bürger

Stipp will dem Mitteilungsblatt auch einen Fragebogen beilegen, um das Thema ins Bewusstsein der Bürger zu rücken. Er will erst den Rücklauf und die Auswertung abwarten, bevor die Gemeinde Maßnahmen ergreift: „Vieles von dem, was wir befürchten, beruht auf Annahmen.“ Um Angebot und Nachfrage zusammenzuführen, kann er sich aber vorstellen, auf der Internet-Seite der Kommune eine Leerstands-Börse einzurichten.