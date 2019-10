In dem Gebäude an der Heininger Straße, in dem bis Ende Mai 2016 der Toom-Baumarkt zu Hause war, haben seit längerem die Handwerker das Sagen. Momentan sind die Bodenarbeiten an der Reihe, ein Aufzug wird eingebaut, neue Heizungs- und Lüftungssysteme werden installiert. Auch mit den Außenanlagen soll noch vor dem Winter begonnen werden.

Im Frühjahr soll alles fertig sein, dann wollen im „Weberpark“ gegenüber von Möbel Rieger das Gartencenter Dehner (5500 Quadratmeter) und der Göppinger Schirm- und Zelthersteller Lambert (3500 Quadratmeter) gemeinsam ihre Neueröffnung feiern. „Wir liegen voll im Zeitplan“, betonte das 1947 gegründete und heute europaweit tätige Unternehmen Dehner mit Hauptsitz im bayerischen Rain am Lech auf Anfrage.

Dehner verlässt Standort Eislingen

Dehner verlässt seinen Standort in Eislingen, die Firma Lambert hatte ihr Gelände im Stauferpark an die Firma Kleemann verkauft und auf dem ehemaligen Toom-Areal ein neues Domizil gefunden.

Unternehmer Paul Lambert ist zurzeit drei Mal pro Woche auf der Baustelle, um nach dem Rechten zu sehen. „Wir freuen uns auf den neuen Standort“, sagt der 46-Jährige. Der neue Firmenstammsitz – produziert werden Zelte, Schirme, Sonnensegel und Markisen auch künftig in der Niederlassung im tschechischen Pardubice – liege verkehrsgünstig an der B 10, es gebe 250 Parkplätze und einfach „mehr Platz und Möglichkeiten, um das breite Sortiment zu präsentieren“. Dazu gehören auch Markt- und Verkaufssysteme inklusive Fahrzeuge und Anhänger.

Verkauf, Werkstatt, Lager, Logistik

Die neuen Flächen werden unterschiedlich genutzt – für Beratung, Verkauf, Werkstatt, Lager und Logistik. Auch ein Gastronomiebereich ist geplant – inklusive Außenterrasse. Hier stehe man in Verhandlungen, sagt Lambert.

Und dann gebe es natürlich mehr Platz für die Kultur, die Paul Lambert sehr am Herzen liegt. Der Unternehmer, der Mitglied des Göppinger Gemeinderats und hauptverantwortlicher Stadtfest-Organisator ist, freut sich schon, dass nach einem Jahr Pause die „Lambert Open“ wieder stattfinden können. Das beliebte Konzert-Format mit der Lumberjack Bigband wird Ende Mai ebenfalls Premiere in den neuen Räumen feiern. In Kürze will Lambert das Geheimnis lüften, mit welchem Künstler die Band um ihren Leiter Alexander Eissele im kommenden Jahr auftreten wird. Auch die von der Firma Lambert im Stauferpark jährlich veranstaltete Gartenmesse zieht 2020 an die Heininger Straße um.

