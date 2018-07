Göppingen Galina Benevich als neue „Königin der Nacht“

Junge Stimmen aus Calw

Sängerknaben Außer den drei Damen kommen in der Oper auch drei Knaben vor, die helfend ins Geschehen eingreifen. Sie sind mit Solisten der Aurelius-Sängerknaben Calw besetzt, die diese Partien bereits an den Staatsopern Stuttgart und München sowie an der Semperoper in Dresden gesungen haben.