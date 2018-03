Baugebiet Galgenberg: Gemeinderäte stoppen Baupläne

Göppingen / Arnd Woletz

Die Mehrheit im Gemeinderat hat beschlossen, einen Wohnungsbau-Investor am Galgenberg per Veränderungssperre zu stoppen.

Wochenlang wurde mit harten Bandagen gekämpft, nun ist die Entscheidung gefallen: Das umstrittene Wohnungsbau-Vorhaben eines Schweizer Immobilieninvestors im Baugebiet am Göppinger Galgenberg ist vorerst vom Tisch. Der Bauantrag der Mühletal AG, die die rechtlichen Möglichkeiten ausnutzen und drei Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 37 Wohnungen bauen wollte, wird per Veränderungssperre gestoppt. Die Stadt will dort nur noch Häuser mit maximal zwei Wohnungen zulassen. Der Gemeinderat hat mit 19 zu 13 Stimmen beschlossen, den Bebauungsplan entsprechend zu ändern.

In dem Konflikt ging es im wesentlichen darum, dass die Stadt zwar von Anfang an ein kleinteiliges Wohngebiet mit 20 zweigeschossigen Häusern haben wollte, der im Jahr 2015 beschlossene Bebauungsplan dies aber nicht festschrieb. Stattdessen reichte die Mühletal AG im September das Baugesuch für die Mehrfamilienhäuser ein, in denen bis zu fünf Geschosse zum Wohnen genutzt werden sollten. Erst zu Beginn des Jahres aber wurde die Brisanz der Versäumnisse bei der Stadt ruchbar. Anwohner und andere Grundstückskäufer fürchteten um die Qualität des Wohnquartiers. Die Stadtverwaltung gab den Fehler zu und schaltete ihren Hausjuristen ein, um Schlimmeres zu verhindern. Doch die Lokalpolitiker steckten im Dilemma: Sie konnten die Zuverlässigkeit der Stadt im Umgang mit Investoren aufs Spiel setzen oder die Anwohner verärgern.

Der Schutz der anderen Häuslebauer am Galgenberg, die gutgläubig und zu teils hohen Preisen ihr Grundstück erworben hatten, stand für viele Stadträte im Mittelpunkt ihrer Entscheidung. Die Befürworter der Veränderungssperre saßen in den Reihen der CDU, FDP/FW und FWG. Sie unterstrichen auch, dass dieses Vorgehen dazu beitrage, dass man mit dem Investor auf Augenhöhe weiter verhandeln könne. Diesen Verhandlungen, das forderten auch mehrere Befürworter der Sperre, solle man sich aber nicht verweigern. Klaus Rollmann (FDP/FW) meinte, die Stadt solle nun aktiv auf die Mühletal AG zugehen.

Dagegen fürchten Kritiker des vorgeschlagenen Weges auf Seiten von SPD, Grünen, Linken und Piraten, dass damit jede Kompromisssuche passé wäre. Eine etwas dichtere Bebauung sei sogar wünschenswert. Christian Stähle (Lipi) sprach angesichts des Vorgehens der Stadtverwaltung von einem „Mummenschanz“, verließ aber mit seinen Fraktionskollegen vor der Abstimmung den Saal.

Sorge bereitete den Kritikern auch, dass das Vorgehen der Stadt in eventuell gerichtlich erstrittenen Schadenersatzforderungen enden könnte, die der Steuerzahler zu begleichen hätte. Ob aber Klage eingereicht wird, darüber sei auf Seiten des Investors noch nicht entschieden worden, sagte gestern der Sprecher der Mühletal AG, Hubert Grosser. Die Investorengruppe sei „nicht glücklich, wie das Ganze gelaufen ist“. Allerdings sei man nach wie vor gesprächsbereit, erwarte aber, „dass die Stadtverwaltung jetzt sehr zeitnah auf uns zukommt“, meinte Grosser und unterstrich: „Wir warten nicht lange.“