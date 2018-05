Göppingen Gänse-Halter greift Frau an

Gänse-Halter greift Frau an

Göppingen / SWP

Aggressiv und ausfällig wurde ein Mann am Mittwoch in Göppingen gegen eine Frau, die sich um eine Gans sorgte. Das Tier schwamm nach Polizeiangaben zur Mittagszeit vor dem Rathaus im Wasserbecken. Eine Frau sorgte sich um das Tier.Auf ihrer Suche nach Hilfe stieß sie auf den Tierhalter. Der forderte die Frau erst auf, das Tier einzufangen. Als sie das tun wollte habe er die Frau angegriffen, an Kleidung und Haaren gezogen und massiv beleidigt, schilderte die Frau später der Polizei. Die Beamten ermittelten den 42-Jährigen und Zeugen des Vorfalls. Den Mann erwartet jetzt eine Strafanzeige.