Konzert Fulminanter Abend in der Kirche

Auftaktkonzert hat Tradition

Lange Geschichte Es ist schon Tradition, dass das Süßener Stadtfest am Freitag mit dem Stadtfest-Konzert eingeläutet wird. Anders als noch im Vorjahr angekündigt, fand das Konzert nicht in der neuen Kultur- und Sporthalle, sondern wie in den Vorjahren wieder in der Neuen Marienkirche in Süßen statt.

Partner Die Kolping-Musikschule Süßen hatte in diesem Jahr das Collegium Cantabile des Liederkranzes Süßen unter der Leitung von Günther Lehmann als musikalischen Partner. Außerdem waren das Musikschulorchester unter der Leitung von Beatrix Drunkenpolz und der Kinderchor unter der Leitung von Tina Zeller wieder mit an Bord. Mit von der Partie war außerdem das über Süßen hinaus bekannte Schlagwerkensemble „KreativPercussion“ unter der Leitung von Oliver Locherer.