Das Unglück brach aus heiterem Himmel herein. So schildern es die Großeltern in Bad Boll. Paul war immer umtriebig, ein lebenslustiges Kind, das schon schwimmen, ski- und fahrradfahren kann und mit dem kleinen Bruder Emil durch den Garten fetzte. Aber dann wurde er so antriebslos. Und da waren blaue Flecken. Paul dachte, er hat sich im Kindergarten angestoßen, aber es wurden mehr. Die Hausärztin wurde unruhig. Sie wollte ein großes Blutbild machen. Und noch an dem Tag, als Paul drollig erzählte, dass man ihm „Blut gesaugt“ hat, ging er nachmittags zum Balltraining und wollte abends Kürbis schnitzen. Aber es begann ein Albtraum. Der Hausärztin sei es heiß und kalt geworden, was sie entdeckte. Mit Blaulicht wurde der Junge ins Krankenhaus gefahren. 160 Kilometer weit, nach Innsbruck. Pauls Familie wohnt in Vorarlberg.

„Es hat uns ganz ganz heftig die Beine weggezogen“

„Es hat uns ganz ganz heftig die Beine weggezogen“, sagen Pauls Großeltern. Ihr Enkel hat Blutkrebs, er braucht eine Stammzellentransplantation. Paul bekommt Chemo-Therapie und muss viele Medikamente nehmen. Er schläft viel. Laufend muss er ins Krankenhaus, und die Corona-Schutzmaßnahmen machen alles noch schwieriger. Ständig wird Paul getestet, wie die Eltern auch, die ihn begleiten, und die Großeltern kümmern sich um den kleinen Emil, der nicht in die Kita darf wegen der Corona-Ansteckungsgefahr.

Die Freunde der Familie in Bad Boll bangen mit. Pauls Mutter ist hier aufgewachsen, sie hat Freundinnen von klein auf, die auch Mütter sind, und sie treffen sich dann alle mit ihren Kindern. Alle vier Wochen sehen die Großeltern ihren Enkel Paul. Für ihn ist Bad Boll die zweite Heimat, sagen sie.

Info Paul will leben: Es gibt eine online-Registrierungsaktion. Unter www.dkms.de/paul kann man sich als potenzieller Lebensretter melden. Man bekommt das Registrierungsset, macht selbst Wangenabstriche, und schickt sie wieder zur DKMS zurück.