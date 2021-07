Bekannt ist Alexander Eissele in Göppingen und Umgebung als Garant für den Erfolg der Lumberjack Bigband, und die kennt fast jeder. Daneben pflegt er aber im Landkreis ein kleines klassisches Pflänzchen als Klarinettist im Ensemble „Friends“, das am Donnerstag in der Besetzung Mari Sakai (Vio...