Es wuselt auf dem Klettergerüst und die Schaukeln sind alle belegt – keine Frage, die Kinder haben ihren Spaß am neu gestalteten Spielplatz in Holzheims Mitte. In den vergangenen Monaten waren dort moderne Spielmöglichkeiten geschaffen worden.

Dass der Erich-Mühsam-Platz bereits vor seiner off...