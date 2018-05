Singspiel Freihof-Gymnasium: Vampir-Musical im E-Werk

Göppingen / fhg

Nebelschwaden wabern über die Bühne. Vampire treiben ihr Unwesen im Freihof-Gymnasium. Sie rocken zur Ouvertüre des Musicals „Bis(s) zum Abitur“. Gleich zwei Mal führten der Oberstufenchor und die Schulband des Freihof-Gymnasiums unter Gesamtleitung von Solveigh Jacot (Regie, Chor) und Florian Meyer (Band, Songarrangements) das Musical im Alten E-Werk auf.

Von Vampiren unterwandert

Die Geschichte: Rektor Dr. Andreas Pflatschinger muss feststellen, dass die Schulgemeinschaft des Freihof-Gymnasiums durch Vampire unterwandert ist. Die Vampire auf dem Freihofgelände ihrerseits sind sehr beunruhigt, weil ihr Zugang zu den unterirdischen Katakomben, das Haus Gutmann, abgerissen werden soll. Zu diesen Vampiren gehört Edgar, der häufig wegen seiner Eigenheiten von seinen Mitschülern verspottet wird. Carla ist Edgars Freundin, sie singt „I don’t care what you are“. Als Edgar nach Art eines Vampirs seine Zähne zeigt, um sich gegen einen garstigen Mitschüler zu verteidigen, ist Carla entsetzt. Es folgt ein Tanz der Vampire im Schwarzlicht. Damit Carla ihm vergibt, outet sich Edgar als Vampir und erklärt, dass an der Stelle des heutigen Freihof-Gymnasiums einst der Freyhof, das Schloss des Friedrich Grafen von Yolok (FGY), stand. Viel später kehrte der Graf als Vampir nach vielen Jahren in Rumänien zurück. Getarnt als Lehrer und Schüler wurden die Katakomben des Freihofs zum Refugium der Vampire. Aber was für Carla besonders wichtig ist: Edgar ist Vegetarier und trinkt statt Blut Tomatensaft.

Doch der Rektor will eine Lösung für das Vampirproblem finden. Das Haus Gutmann und damit der Gang zur Oberhofenkirche muss zerstört werden, damit die Vampire nicht mehr zu ihren Särgen kommen. Treffend erklingt, tatkräftig unterstützt von der Band, „Vampire Busters“. Doch das Schicksal der Vampire ist damit noch nicht besiegelt, sie wissen sich zu helfen.

Als am Ende der Vorhang fällt, gibt es begeisterten Beifall des Publikums für einfühlsame Song-Arrangements und witzige, geistreiche Texte. Petra Bandl