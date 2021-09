Bis zu welcher Summe darf die Stadtverwaltung Bauarbeiten in Eigenregie vergeben? Und wann muss der Gemeinderat zwingend gefragt werden? In dieser Frage lässt die Fraktion der Freien Wähler Göppingen (FWG) nicht locker. In den vergangenen Jahren und Monaten hatte die Fraktion immer wieder Kritik...