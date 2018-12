Göppinger Künstler Fotos deutscher Denkmäler mitten in Australien

Canberra/Göppingen / Margit Haas

Der gebürtige Göppinger Martin Bayer zeigt in Australien Fotos zu deutschen Kriegerdenkmälern.

Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen hat sie ebenso gesehen wie Bundesratspräsident Michael Müller: die Fotografien von Denkmalen des Gmünder Künstlers Jakob Wilhelm Fehrle, des Göppingers Fritz Nuß und von hunderten weiterer Denkmale aus ganz Deutschland.

Sie sind ähnlich und doch wieder ganz verschieden. Gemeinsam ist ihnen, dass sie an Elend und millionenfachen Tod erinnern. Denkmale, die an die Toten des Ersten Weltkrieges erinnern, finden sich in Göppingen wie hoch oben in Holstein. Der ehemalige Göppinger Martin Bayer hat in ganz Deutschland diese Erinnerungsmale fotografiert. Im Australian War Memorial in Canberra hat er jetzt in einer vielbeachteten Ausstellung seine Fotografien gezeigt.

Wer wissen will, was die Bilder auf der anderen Seite der Erde, in einem der bekanntesten Galerien der australischen Hauptstadt Canberra, zu suchen haben und was die Hintergründe der Ausstellung sind, kann den Artikel in der Freitagausgabe der NWZ oder im E-Paper lesen.