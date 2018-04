Einsatz Fliegerbombe in Göppingen: Wie die Entschärfung abläuft

Göppingen / Sandra Schröder

Ein Team des Kampfmittelbeseitigungsdienstes sichert am Sonntag die mögliche Fliegerbombe in Göppingen. Der Einsatzleiter erklärt die Entschärfung.

Ralf Vendel ist der Mann der Stunde, wenn sein Team am Sonntag in der Baugrube der Energieversorgung Filstal (EVF) an der Großeislinger Straße die vermutete Fliegerbombe freilegt. Der 52-Jährige ist Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden Württemberg beim Regierungspräsidium Stuttgart. Einsatzbeginn für die beiden Feuerwerker und den Baggerfahrer ist am Sonntag schon um 6 Uhr, bevor die Stadt um 6.30 Uhr die Straßen sperrt. Vendel will so früh wie möglich klären, ob es sich bei dem noch unbekannten Gegenstand in sechs Metern Tiefe tatsächlich um eine Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg handelt, oder ob es sich bei den Messungen im Zuge der Bauarbeiten nur um sogenannte ferro-magnetische Störstrahlungen eines anderen metallischen Gegenstandes handelt.

Messung bei Bauarbeiten

Bei den Baggerarbeiten für das neue Verwaltungszentrum der EVF setzte eine private Kampfmittelräumfirma zuvor ein Gradiometer ein, um große Metallgegenstände wie Bomben im Boden auszumachen. Dazu wurde eine Bohrung gemacht, ein PVC-Rohr Rohr und darin die Sonde eingeführt. „Die Messung erfolgte dann von unten nach oben“, erklärt Vendel. Denn Nägel, Drähte, Rohre oder andere Metallgegenstände an der Oberfläche können die Messungen stören. Die Hinweise auf eine Bombe seien hinreichend erklärte die Stadtverwaltung, weil sich in dieser Tiefe keine Rohre befinden. Gewissheit, was sich dort im Boden genau befindet, wird es aber erst am Sonntag geben.

Bis 7 Uhr sollen die 2600 betroffenen Anwohner im Evakuierungsbereich am 22. April ihre Wohnungen verlassen. Dann wird es ernst für Vendel und sein Team. Wenn die restliche Erde von dem Objekt entfernt ist und eine Bombe zum Vorschein kommt, dann verständigt der Einsatzleiter seinen Stellvertreter Matthias Peterle, der sich von der Dienststelle in Sindelfingen aus mit einem weiteren Kollegen und dem Spezialfahrzeug und dem Einsatzwerkzeug auf den Weg nach Göppingen macht.

Schutzkleidung trägt Vendel bei der Entschärfung nicht: „Die würde nichts nützen, bei dem Luftdruck der Explosion platzen einem die Lungen“, erklärt er. Angst habe er vor dem Einsatz nicht. Vendel bringt 32 Jahre Berufserfahrung mit. „Ich bin meistens am ruhigsten beim Einsatz“, sagt er.

Bevor entschärft werden kann, reinigt der Experte für Kampfmittel den Bereich um den Zünder herum und stellt fest, um welchen Bombentyp aus welchem Land es sich handelt. Erst wenn feststeht, ob es sich um einen manuellen oder einen chemischen Zünder handelt, legt Vendel die Methode für die Entschärfung fest.

Chemische Langzeitzünder sehr gefährlich

Ein mechanischer Zünder lasse sich gut von Hand entschärfen. Sehr gefährlich seien hingegen chemische Langzeitzünder. Bei Luftangriffen wurden nur zu einem Prozent solche Bomben abgeworfen, erklärt Vendel. Sie waren so gebaut, dass sie in den Boden eindringen und dort eine Weile schlummern sollten. Erst 30 oder 45 Minuten nach dem Luftangriff, wenn die Menschen die Bunker und Schutzräume wieder verlassen hatten, um möglichen Verletzten zu helfen, zündeten diese Bomben und rissen so doch noch Menschen in den Tod. „Das Ziel war es die Lösch- und Aufräumarbeiten weiter zu stören und zu verzögern“, sagt Vendel. Wird heute eine Bombe mit einem solchen chemischen Zünder gefunden, ist höchste Vorsicht geboten, eine Bewegung der Bombe wäre gefährlich, weiß der Fachmann.

Ist die Bombe am Sonntag entschärft, verschließt Vendel die Zünderbuxen wieder und lässt die Bombe in das spezielle Fahrzeug verladen. Dann können die Göppinger Bürger wieder in ihre Wohnungen und Häuser. In der Dienstelle in Sindelfingen wird die Bombe dann gereinigt und eingelagert. Später wird sie in einem thermischen Vernichtungslager in Scheiben geschnitten und der Sprengstoff TNT ausgebrannt. Der Metallschrott wird entsorgt. Eine solche Anlage befindet sich in Munster (Niedersachsen).

Kontrollierte Sprengung

Nur wenn die Bombe nicht sicher entschärft werden kann, muss sie kontrolliert gesprengt werden. Dann würde Vendel zusätzlichen Sprengstoff um den Zünder anbringen und diesen aus sicherer Entfernung elektrisch zünden. Damit es dabei keinen Feuerball gibt, wird die Bombe mit Flexitanks bedeckt, die mit 20.000 Liter Wasser gefüllt werden. Dadurch geht der Druck der Explosion nach unten. „Trotzdem würde die Gaskugel bei einer Zündung nicht schadensfrei davon kommen“, erklärt Vendel. Die Splitter können mit etwa 2000 Meter pro Sekunde trotzdem 50 bis 100 Meter weit fliegen und in das Mauerwerk von Gebäuden einschlagen, die Druckwelle kann Fensterscheiben zerstören. Deswegen wurde die Gaskugel bereits geleert.

Sollte es während der Entschärfung zur Explosion der Bombe kommen, würde das TNT die Splitter ohne die Flexitanks mit 7000 Metern in der Sekunde verteilen. Deswegen wurde das Sperrgebiet entsprechend groß festgelegt. Da die Bombe in der Grube direkt an der Böschungswand liegt, drohen im Falle einer Explosion in diese Richtung etwa 300 Meter weit Gefahr. An der Seite, wo die Baugrube seicht abfällt, ist der Radius auf 500 Meter festgelegt worden.

In Neu-Ulm wurden kürzlich erst zwei Fliegerbomben erfolgreich entschärft: