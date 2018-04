Sicherung Fliegerbombe Göppingen: Die Stadt vor der Evakuierung

Göppingen / Susann Schönfelder / Sandra Schröder

Am Sonntag ist es soweit: Experten werden auf der EVF-Baustelle eine mögliche Fliegerbombe sichern. 2600 Menschen verlassen dafür ihre Häuser.

Der Countdown läuft: Am Sonntag muss die Umgebung der EVF-Baustelle in der Großeislinger Straße komplett evakuiert werden. Die betroffenen Anwohner – etwa 2600 Menschen – müssen bis spätestens 7 Uhr ihre Häuser verlassen. Es besteht nach Angaben der Stadt Göppingen eine „hinreichende Wahrscheinlichkeit“, dass sich in der Baugrube für das neue Verwaltungszentrum der Energieversorgung Filstal eine 250 oder 500 Kilogramm schwere Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg befindet.

Der unbekannte Gegenstand liegt in etwa sechs Metern Tiefe. Spezialisten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg werden sich am frühen Sonntagmorgen dem verdächtigen Objekt nähern und es freilegen. Sollte es sich tatsächlich um einen Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg handeln, würden die Experten ihn entschärfen. Gelingt dies nicht, müsste die Fliegerbombe kontrolliert gesprengt werden.

Die gesamte Aktion wird vom Ordnungsamt der Stadt Göppingen minutiös geplant – in enger Abstimmung mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst, der Polizei, der Feuerwehr, der Deutschen Bahn, dem DRK sowie weiteren Einrichtungen. Olaf Hinrichsen, Pressesprecher der Stadt, schätzt, dass bis zu 400 Einsatzkräfte am Sonntag eingebunden sind. Oberbürgermeister Guido Till appelliert an die Bevölkerung, sich an die Anweisungen zu halten: „Wichtig ist, dass alle mitmachen. Wir wollen, dass niemand zu Schaden kommt.“

Die Stadt weist die betroffenen Anwohner nochmals daraufhin, am Tag der Evakuierung notwendige Medikamente mitzunehmen und an die Versorgung von Haustieren zu denken. Auch sollten die Bürger im Eifer des Gefechts am frühen Sonntagmorgen nicht vergessen, Elektrogeräte wie Herd oder Backofen abzuschalten sowie Haus- und Wohnungstüren abzuschließen.

Die Ersatz-Leitwarte der EVF wurde schon am Donnerstag gegen 14 Uhr in eines der Umspannwerke versetzt. Die bekannten Störungsnummern (07161) 77677 und (07161) 6101767 gelten somit weiterhin. Die EVF nimmt an ihren Gebäuden und Fenstern direkt am Fundort der vermuteten Fliegerbombe keine weiteren Sicherungen vor, teilte die Sprecherin am Freitag mit. Auch der Baukran bleibe vor Ort stehen.

Wenn von der vermuteten Bombe keine Gefahr mehr ausgeht, können die Anwohner wieder in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren.

Die NWZ informiert am Sonntag über alle Schritte im Liveticker.