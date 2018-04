Liveticker Keine Fliegerbombe in Göppingen gefunden

Keine Fliegerbombe in Göppingen gefunden

Göppingen / Sandra Schröder

Die Evakuierung in Göppingen ist am Sonntag um kurz vor 7 Uhr beendet worden, die Experten haben keine Fliegerbombe gefunden.

Bombenentschärfer Ralf Vendel nach der Pressekonferenz:

++ 7:30 Uhr ++

Die Stadt informiert die Presse über den Verlauf des Einsatzes in der Baugrube der EVF. OB Guido Till zeigt sich erleichtert über den Ausgang des Morgens:

Einsatzleiter Ralf Vendel vom Kampfmittelbeseitigungsdienst kurz nach der Entwarnung – offenbar hatte das Gradiometer im Vorfeld auf Eisenträger reagiert:

Auch wenn heute keine Bombe gefunden wurde, war die Evakuierung aus Sicherheitsgründen nötig, betont die Stadtverwaltung auf ihrer Facebookseite: „Bitte bedenkt, dass am heutigen Tag über 400 Einsatzkräfte im Einsatz waren und dutzende Stunden an Vorbereitungszeit angefallen sind. Es bestand klipp und klar konkreter Verdacht, dass im betroffenen Gebiet eine Fliegerbombe liegt und somit Gefahr für Leib und Leben ausgeht. Dieser Verdacht hat sich glücklicherweise NICHT bestätigt. Wer jetzt über die Sinnhaftigkeit der alternativlosen Evakuierung debattiert, dem begegnen wir mit Kopfschütteln“, schreibt der Pressesprecher.

Erstes Statement OB Guido Till am Sonntag nach der abgebrochenen Evakuierung:

++ 6:53 Uhr Entwarnung!! ++

Es wurde keine Bombe gefunden – die Evakuierung ist beendet, die Anwohner dürfen zurück in ihre Häuser!

Der Kampfmittelräumdienst hat der Stadt bestätigt, dass in der Baugrube trotz hinreichender Wahrscheinlichkeit keine Fliegerbombe gefunden wurde.

„Wer will, kann aber noch ein Frühstück im Mögy einnehmen“, sagt Frank Meier vom DRK.

++ 6:47 Uhr ++

Für Schülerinnen und Schüler des Mörike-Gymnasiums, das als Aufenthaltsort und Sammelstelle während der Evakuierung dient, ist es ein ganz spannender Sonntag. Denn es sollen einige Räume "zweckentfremdet" werden. So soll es im Musikraum im neuen Gebäude Lutherstraße ein Bettenlager geben, sagt Organisator Joachim Schulz. Trotz der frühen Uhrzeit sei es kein Problem gewesen, Freiwillige zu finden. Die zwölf Schüler helfen dem Roten Kreuz mit der Verpflegung und Beaufsichtigung. Die Schüler wollen versuchen, den Göppingern ihren Aufenthalt so angenehm wie möglich zu gestalten.

Gebäude im Evakuierungsgebiet tragen Aushänge:

Die Info zur Evakuierung an einem Haus in der Dürerstraße. © Foto: Evelyn Krix

++ 06:31 Uhr ++

Die Stadt wirkt wie ausgestorben. Unsere Reporter haben im Evakuierungsgebiet noch niemanden getroffen. Auch am Mögy, das Anwohnern die Möglichkeit zum Aufenthalt bietet, ist es noch sehr ruhig.

Die Stadt Göppingen darf als einzige Stelle Informationen an die Presse geben:

++ Ab 7 Uhr ++

Sobald die Experten vom Kampfmittelbeseitigungsdienst das Objekt in 6 Metern Tiefe freigelegt haben, steht fest, ob es eine Fliegerbombe ist oder nicht.

Die gesamte Aktion wird vom Ordnungsamt der Stadt Göppingen geplant – in enger Abstimmung mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst. Im Göppinger Rathaus sitzen während der gesamten Aktion in der extra für die Sicherung eingerichteten Stabstelle die Verantwortlichen von der Polizei, der Feuerwehr, der Deutschen Bahn, dem DRK sowie weiteren Einrichtungen zusammen. Rund 400 Einsatzkräfte sind am Sonntag eingebunden.

++ 6:00 Uhr ++

Das Team der Kampfmittelbeseitigung macht sich in der Baugrube der Göppinger EVF an der Großeislinger Straße ein Bild am Fundort.

(Für die NWZ sind als Reporter Evelyn Krix und Maximilian Haller unterwegs.)