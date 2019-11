Boxprofi Firat Arslan aus Donzdorf wird in Göppingen als Geschäftsmann mit gleich mehreren Projekten aktiv. Der 49-jährige Familienvater eröffnet im Frühjahr gemeinsam mit dem Esslinger Kickbox-Champion Atha Kasapis in der Maybachstraße 19 in Freibad-Nähe die „Sportschule Firat Arslan“. Auf 560 Quadratmetern wird aktuell ein ehemaliger Billardsalon zu einem Fitness-Studio umgebaut, in dem künftig Freizeit- wie Wettkampfsportler trainieren können. „Wir wollen Kurse und Training für alle Trainingsgruppen anbieten“, verrät Arslan vorab.

„Café Champion“ und Feinkostimbiss

Ende 2020 soll dann das Einkaufszentrum Agnes eröffnet werden, in dem sich Arslan bereits zwei Flächen gesichert hat. Unter der Regie von Ehefrau Dilek Arslan werden das Café Champion und ein Imbiss mit türkischen Spezialitäten eröffnen. „Ich finde das Agnes ein sehr gutes Projekt, so etwas hat in Göppingen bislang gefehlt“, sagt Arslan, der sich in den kommenden Wochen aber komplett auf seinen WM-Boxkampf am 8. Februar in der EWS-Arena konzentrieren will.