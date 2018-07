Unterhaltung Ferienstart mit Fest im Park

Infokasten

Öffnungszeiten Das Sommerfest im Park ist morgen, Freitag, bis 24 Uhr geöffnet, am Samstag bis 1 Uhr, am Sonntag bis 20 Uhr und am Montag bis 23 Uhr.

Musik Auf der Bühne spielt morgen, Freitag, ab 20 Uhr die fünfköpfige Coverband „Ncognito“. Am Samstag treten ab 20 Uhr die „Browsowskeys“ auf, am Sonntag spielen beim Frühschoppen ab 10 Uhr die Musikkapelle Hohenstaufen, ab 16 Uhr der Gitarrist Pepe de Alida und ab 19.30 Uhr das Trio „La Diri“. Am Montag ab 22 Uhr lässt Claus Browsowsky am Keyboard und mit Gesang das Sommerfest chillig ausklingen.

Gastronomie Diese fünf Gastronomiebetriebe sind dabei: Platzhirsch, Werk 4, Gilo’s Tagesbar, Alte Station Rechberghausen, Waldbesen. Außerdem gibt es die PIG Bar.