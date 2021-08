Das gibt eine Jacke, ganz schlicht, ohne Kragen und Verschluss“, erklärt Gertrud Augustin aus Musberg, was am Ende aus den aneinander genähten Stoffteilen entstehen soll. Mit Mut zur Farbe setzt sie dem Grau zwei unterschiedliche Rottöne hinzu und kreiert somit ein Unikat. „Mir gefällt es hier sehr, sehr, sehr gut“, verrät die 73-jährige Hobbyschneiderin, die zu den Neulingen bei der kreativen Ferienwoche der Evangelischen Akademie in...