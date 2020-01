Wir brauchen Kindergartenplätze noch und nöcher“, entfuhr es dem SPD-Fraktionschef Armin Roos in der Gemeinderatssitzung am Donnerstagabend. Etwa 200 Plätze fehlen in der Stadt Göppingen, räumt die Stadtverwaltung ein. Rechnerisch kommen 50 weitere hinzu, wenn ab dem kommenden Sommer schr...