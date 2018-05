Bauvorhaben Faurndauer Kirchturm wird saniert

Faurndau / Maximilian Haller

Dass nichts und niemand dem Zahn der Zeit entgeht, das merkt derzeit auch die katholische Kirchengemeinde „Zur Heiligen Familie“ in Faurndau. Dort wird der Glockenturm des Gotteshauses grundsaniert.

„Die Sanierung ist notwendig“, betont Sven Jast, Pfarrer in Faurndau. Der Turm stelle sonst ein Sicherheitsrisiko dar, weil nicht ausgeschlossen sei, dass Beton von der Außenfassade abplatze und vorbeilaufende Menschen treffe. Erste Überlegungen, den Glockenturm zu sanieren, kamen schon in früheren Gemeinderatssitzungen auf. Nachdem bereits 2016 das Gemeindehaus saniert wurde, entschied sich die „Heilige Familie“, den Glockenturm ebenfalls in Angriff zu nehmen.

„Der Turm hatte auch von außen erkennbare kleine Schäden“, erzählt Jast. Probebohrungen hätten ergeben, dass die Carbonisierung der Bausubstanz bereits fortgeschritten war. Auch die inneren Schwingungen der Glocken haben das Gebäude beeinträchtigt. Es gehe nun vor allem darum, die Bausubstanz zu erhalten und das Sicherheitsrisiko zu minimieren, sagt Jast.

Die Betoninstandsetzung erfolgt durch die in Notzingen ansässige Firma Blessing. Felix Blessing, Sohn des Geschäftsführers, erklärt: „Beton hat eine durchschnittliche Lebensdauer von 40 Jahren.“ Teilweise seien es sogar nur 30 Jahre. Nach dieser Zeit fange der Stahl im Innern des Betons an zu rosten. „Da müssen wir vorher gegensteuern“, sagt Blessing, „damit der Turm auch noch weitere 30 Jahre hält“.

Vor zwei Wochen habe die Firma Blessing angefangen, die obersten Schichten des Glockenturms, also Farbe und Beton, mit einem Hochdruckwasserstrahler abzutragen. Derzeit werde der Turm mit neuem Betonersatzstoff verkleidet, anschließend werde er verputzt und gestrichen, berichtet Blessing.

Die Kosten von 180 000 Euro werden laut Jast zwischen der Kirchengemeinde Faurndau, der Gesamtkirchengemeinde und der Diözese aufgeteilt. Zusätzlich werde das Projekt durch Spenden finanziert. Geplant sei, die Sanierung bis Juni abzuschließen, allerdings komme das ganz auf die Witterungsverhältnisse an. Auch Felix Blessing betont: „Unser Geschäft ist wetterabhängig.“