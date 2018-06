Hohenstaufen Faszinierende Welt der Bienen

Hohenstaufen / SWP

Zum vierten Mal findet am Sonntag, 22. Juli, das Milch- und Honigfest auf dem Hohenstaufen statt. Einmal mehr wird auch die Bienenkönigin gekürt.

Seit fünf Jahren haben mehrere Bienenvölker am Südhang vor der Burgmauer des Hohenstaufen eine Heimat gefunden. In sonniger Lage und mitten in der Natur kann der leckere Berghonig geerntet werden: das „Irenengold“, in Anlehnung an die Stauferkönigin Irene von Byzanz, die im Jahr 1208 auf der Burg Hohenstaufen starb und im Kloster Lorch begraben liegt.

Imker stellen ihre Arbeit vor

Die Ernte des „Irenengolds“, eine Mischung aus Blüten-, Linden- und Waldhonig, war für die Göppinger Marketing GmbH Saltico, die auch die Pächterin der Berggaststätte „himmel&erde“ ist, Anlass, die Leistungen der fleißigen Sammlerinnen zu würdigen und ein Milch- und Honigfest auf dem Berggipfel zu feiern. Am Sonntag, 22. Juli, findet das Fest zum vierten Mal statt. Von 11 bis 18 Uhr stellen die Imker Albert Erhart aus Maitis, Roland Erker aus Hohrein und Alexander Holz aus Hohenstaufen ihr interessantes und nützliches Hobby vor. Anschaulich wird die geheimnisvolle Welt der Bienen erklärt, und viele Fragen und Rätsel können von den Experten beantwortet werden. Verschiedene Honigsorten, Propoliscreme und weitere selbstgemachte Bienenprodukte können die Besucher probieren und testen.

„Beim Milch- und Honigfest sollen die Besucher die faszinierende Welt der Honigbienen und der Imkerei kennen lernen. Es wird für Nachwuchs in der Imkerei geworben, weil die Honigbienen den Menschen heutzutage zum Überleben brauchen und die Bienen sehr wertvoll für die Artenvielfalt in unserer Natur sind“, erläutert Andreas Schweickert, selbst Imker auf dem Hohenstaufen und Chef von Saltico, das Konzept. Darüber hinaus gibt es weitere Attraktionen für die ganze Familie: Freunde größerer Tiere dürfen sich auf die Esel der Adelberger Zachersmühle freuen, die von kundigen Eselführern auf den Gipfel geführt werden, teilt Saltico mit. Desweiteren können Ziegen bestaunt und gestreichelt werden.

Ilona Abel-Utz, Lesepatin der Göppinger Stadtbibliothek, wird Kindern spannende Geschichten vorlesen. Beginn ist jeweils um 12.30, 14 und 16 Uhr. Schüler der städtischen Jugendmusikschule Göppingen musizieren unter den Linden.

Der Höhepunkt der Veranstaltung ist die Krönung der neuen „Bienenkönigin“. Dazu ist ein Malwettbewerb ausgeschrieben. Am Wettbewerb teilnehmen können Mädchen zwischen sieben und zwölf Jahren. Die „Krönung“ der neuen Bienenkönig findet dann beim Milch- und Honigfest statt.