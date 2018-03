Treffpunkt Farrenstall wächst zu Kulturzentrum

Faurndau / Von Arnd Woletz

Der Alte Farrenstall wird zum kulturellen Zentrum Faurndaus“, sagt Werner Stepanek, einer der Motoren der Initiative Farrenstall und Vorsitzender des gleichnamigen Vereins. Durch die geplante Erweiterung um die ehemalige Milchsammelstelle des Dorfes werde das Gebäude nicht nur ein Haus für Kultur und Feste, sondern künftig auch eines für die Vereine, ist der ehemalige Schulleiter und SPD-Stadtrat überzeugt. Nach mehreren Debatten hat der Gemeinderat jetzt grünes Licht gegeben für einen Baukostenzuschuss von 60 000 Euro. Die Gesamtkosten für den Umbau werden auf gut 140 000 Euro geschätzt.

Für 70 000 Euro hat die Stadt das Milchhäusle gekauft. Geplant ist, das Gebäude, das 1930 an den Farrenstall angebaut und zuletzt als Wohnhaus genutzt wurde, umzugestalten und in den Komplex zu integrieren. Denn der Alte Farrenstall ist zwar an den Wochenenden für das laufende Jahr bereits ausgebucht. Unter der Woche wird der Kultur- und Fest-Ort aber seither nur sporadisch genutzt. Die sperrigen Möbel für Festveranstaltungen sowie die Bühnenelemente und die Tonanlage müssen jeweils aufgebaut werden. Mit einer Auslagerung des Lagers in das Milchhäusle wäre der 144 Quadratmeter große Veranstaltungsraum des Farrenstalls flexibler nutzbar.

Als weitere Nutzer des Milchhäusles selber haben die Macher der Initiative Farrenstalll aber die örtlichen Vereine, das Haus der Familie, Schulen, Kirchen und andere Institutionen im Blick. Voraussetzungen dafür sind aber zusätzliche Räume: Mit einem Umbau und dem Schaffen von zwei Verbindungstüren könnte das gelingen. Im Erdgeschoss stehen die ehemalige Garage und Werkstatt zur Verfügung. Herzstück wäre eine Art „Dorfbar“ für junges Publikum, für kleinere Gruppen, Lesestunden oder Schachabende, schwärmt Stepanek. Dieser Raum soll an der Giebelseite auch eine großzügigere Öffnung ins Freie bekommen. Außerdem sind eine neue Heizung, neue Sanitäranlagen sowie Wand- und Deckendurchbrüche geplant.

In der darüber liegenden bisherigen Wohnung könnte ein Multi-funktionsraum eingerichtet werden. Die zwei Räume im Dachgeschoss würden wiederum als Lagerräume genutzt werden. Mit dem aktuellen Baukostenzuschuss könnte die Nutzung der Lagerflächen gewährleistet werden. 2019 soll dann ein weiterer Zuschuss in Höhe von 85 000 Euro in den Haushaltsplan aufgenommen werden.

Weil die Initiative Alter Farrenstall viel Eigenleistung einbringen soll, sei der Umbau „eine Herausforderung für den Verein“, räumt der Vorsitzende Werner Stepanek unumwunden ein. Deshalb habe es auch in den politischen Gremien kritische Fragen gegeben und letztlich auch zwei Enthaltungen. Hinterfragt worden sei beispielsweise die Kostendeckelung und die geringe zusätzliche Nutzfläche von nur etwa 80 Quadratmetern. Eines ist klar: Verschulden will sich die Initiative nicht mehr, wie Stepanek klar stellt. Mit dem Farrenstall selber habe die Faurndauer Initiative aber ihre Leistungsfähigkeit bewiesen und sich auch beim Denkmalschutz einen guten Ruf erarbeitet.