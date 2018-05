Verleihung Fairer Handel in Faurndau

Faurndau / Maximilian Haller

Verantwortung übernehmen und sich aktiv für eine bessere Welt und fairen Handel einzusetzen, diesen Grundsätzen hat sich die Freie Waldorfschule Filstal in Faurndau verschrieben. Am Mittwoch wurde der Schule offziell der Titel „Fairtrade- School“ verliehen. Bis dahin war es ein weiter Weg.

„Wir hatten im Januar 2017 unsere Gründungssitzung“, berichtete Sabine Thoma, Lehrerin an der Waldorfschule. Dort wurde beraten, wie die Schule die Kriterien erfüllen könne, um als eine Schule anerkannt zu werden, die den fairen Handel unterstützt. Zu diesen Kriterien gehöre unter anderem, dass an der Schule solche Produkte angeboten werden. Dies sei laut Thoma in der Caféteria sowie in der Schulküche der Fall. Auch verkaufe die Waldorfschule fair gehandelte Kleidung und Rosen bei Veranstaltungen. Maria Gießmann von der Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit (SEZ) ernannte die Freie Waldorfschule Filstal offiziell zu einer „Fairtrade-School“. Gießmann erklärte, die Schule in Faurndau sei damit eine von 78 Schulen in Baden-Württemberg, die an dem Programm teilnehmen. In Deutschland seien es insgesamt 490 Stück. „Ihr seid noch Pioniere und habt Vorbildcharakter“, sagte Gießmann zu den Waldorfschülern.

Auch Almut Cobet, Erste Bürgermeisterin von Göppingen, gratulierte der Freien Waldorfschule Filstal zum Titel. Göppingen sei bereits 2012 zur 100. Fairtrade-Stadt in Deutschland ernannt worden. „Es ist schön zu sehen, dass sich diese Bewegung in Schulen fortsetzt“, freute sich Cobet. Neben der Freien Waldorfschule Filstal seien bereits die Haierschule, das Mörike- sowie das Hohenstaufen-Gymnasium zu Schulen für fairen Handel ernannt worden. Über Fairtrade sagte Cobet: „Wir wollen Mut machen, zeigen, dass das sinnvoll ist und dass das im Großen etwas verändern wird.“