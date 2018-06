Verkehr Fahrverbote: Brummis raus aus dem „Kannonenrohr“

Göppingen / Von Arnd Woletz

Seit Jahren tüftelt die Stadt Göppingen an Lösungen, um die schlimmsten Krach-Strecken in der Stadt zu entschärfen. Gutachten, die im Zuge des Lärmaktionsplans erstellt wurden, zeigten, dass es stellenweise extreme Belastungen gibt. Der Verkehr nimmt stetig zu, und die Nord-Süd-Achse durch Göppingen ist von der Region als Schwerlastverbindung zwischen Fils- und Remstal und damit zwischen A8 und A7 erklärt worden.

Die Stadt versucht mit dem Lärmaktionsplan so gut wie möglich, die Folgen zu mildern. Jetzt steht für die überarbeitete Version die Entscheidung bevor. Die Kommune peilt darin unter anderem ein eigenes Programm für Lärmschutzfenster an. Auf 26 000 Quadratmetern Straßenfläche sei außerdem bereits Flüsterasphalt eingebaut worden, berichtete der zuständige Fachbereichsleiter Werner Hauser im Ausschuss für Umwelt und Technik. Die Stadt setzt aber auch große Hoffnungen vor allem auf nächtliche Fahrverbote für Lastwagen auf den stark belasteten Ortsdurchfahrten von Holzheim, Jebenhausen und Faurndau.

Doch selbst wenn der Gemeinderat dafür wie es aussieht am 21. Juni grünes Licht geben sollte, ist die Umsetzung völlig ungewiss. Denn der Lämaktionsplan muss von der Region genehmigt werden. Außerdem muss die Kommune noch große Brocken aus dem Weg räumen. Das Lkw-Nachtfahrverbot (von 22 bis 6 Uhr) in der Ortsdurchfahrt Jebenhausen kann nämlich erst dann umgesetzt werden, wenn die Umgehungsstraße fertig ist, weil sonst keine akzeptablen Ausweichstrecken vorhanden sind. Der Bau der Umgehung ist allerdings auch nach jahrzehntelangem Verfahren bisher auf der Startlinie kleben geblieben. Wer daran die Schuld trägt, das ist unter Göppinger Lokalpolitkern seit jeher ein beliebtes Zank-Thema. So auch diesmal. Ausschussmitglieder von CDU und FWG schäumten, dass der grüne Verkehrsminister „es versemmelt hat“, wie Achim Fehrenbacher sich ausdrückte. „Dadurch wurden Fristen verpasst und wir stehen wieder ganz am Anfang“. Barbara Schrade (Grüne) konterte, dass schon zu Zeiten der CDU-Landesregierungen in Jebenhausen jahrelang nichts vorwärtsgegangen sei.

Für das Nachtfahrverbot in Holzheim sieht es da schon günstiger aus. Dort kommt es „aufgrund der extrem beengten Ortsinnenlage“ zu einem „Kanonenrohreffekt“, wie die Stadtverwaltung es formulierte. Will heißen: Der Lärm der Lastwagen wird unerträglich. Tempo 30 gilt hier schon. Eine nächtliche Verlagerung des Schwerverkehrs sei deshalb vertretbar. Allerdings steckt der Teufel im Detail. Denn ins Holzheimer Gewerbegebiet und wieder hinaus rollen in einer durchschnittlichen Nacht immer noch etwa 120 Lastwagen, wie Zählungen ergaben. Dort ist auch die Spedition Wackler angesiedelt. Die Brummis müssten dann einen kilometerlangen Umweg über Schlat und Süßen zur B 10 fahren. Klar ist indes: Ausnahmen für Wackler soll es nicht geben. Auch Anlieger müssen sich an das Nachtfahrverbot halten. Mit der Firma Wackler soll es jetzt ein Abstimmungsgespräch geben.

Für die Ortsdurchfahrt in Faurndau Richtung Jebenhausen tauchten im Ausschuss am wenigsten Kontroversen auf. Dort soll als Alternative der Umweg über die B 297 dienen. Der Zusatzweg sei im Interesse der Anwohner an der St. Galler Straße.

Für die am meisten belastete Strecke kann es dagegen kein Nachtfahrverbot geben: für die Lorcher Straße in Göppingen. Doch untätig will die Stadtverwaltung auch hier nicht bleiben: Für einen Blitzer auf Höhe der Abzweigung Burgstraße nahe dem Landratsamt wird nach dem Gemeinderatsbeschluss die Prüfung beantragt. Außerdem sollen hier zügig Tempo-Anzeigen aufgebaut werden, die Rasern ihr umweltschädliches Verhalten vor Augen führen.