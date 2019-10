Es gruselt wieder in Ursenwang: Am Donnerstag, 31.Oktober, öffnet um 18 Uhr die Halloween-Geisterstadt „Ghost City“ zum fünften Mal ihre Pforten. Nach den großen Erfolgen der vergangenen Jahre war es für den Leiter des Aktivspielplatzes Diplomsozialpädagogen Lothar Ober keine Frage, auch dieses Jahr Jugendliche und junge Erwachsene zu motivieren an Halloween wieder eine Geisterstadt mit aufzubauen. 16 Helfer werden mit viel Liebe zum Detail die verschiedenen Hütten gestalten.

Hexen, Zombies und Dämonen

So werden verschiedene Mottohütten, in denen Hexen, Zombies, Berserker und Dämonen ihr Unwesen treiben und auf Besucher von Ghost City lauern, geschaffen. Alle beteiligten Helfer werden auch als „Lebendgeister“ in der Geisterstadt unterwegs sein, um den Besuchern das Gruseln zu lehren. Eingeladen sind alle mutigen Kinder samt Eltern und natürlich alle Neugierigen die Geisterstadt zu besuchen. Der Eintritt ist frei und diese im Landkreis einmalige Halloween-Aktion findet bei jeder Witterung statt.

