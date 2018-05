Sicherheit Evakuierung war notwendig

Göppingen / Dirk Hülser

Am Ende war da nur ein großes Loch und tonnenweise Schiefer. 2300 Menschen hatten ihre Wohnungen verlassen müssen, der Kampfmittelbeseitigungsdienst war aus Stuttgart angerückt und hatte sich im Morgengrauen des 22. April auf die Suche nach einer vermeintlichen Bombe gemacht. Diese wurde auf der Baustelle der EVF-Verwaltung an der Großeislinger Straße in Göppingen vermutet. Doch es war falscher Alarm. Es wird auch vorläufig der letzte gewesen sein: Die Aushubarbeiten auf der Baustelle sind beendet, die Spezialfirma, die ständig nach Blindgängern im Boden gesucht hat, ist wieder abgezogen.

Die Frage, die sich nach dem überraschenden Ende der Aktion jeder stellte: Warum wurde wegen eines Messergebnisses eine Bombe vermutet? Ralf Vendel, der Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdiensts Baden-Württemberg, sagt: „Der Bauherr hat sich eine private Firma geholt, die die Sondierungsbohrungen gemacht hat.“ Diese Arbeiten würden immer von Privatfirmen erledigt, da der landeseigene Kampfmittelbeseitigungsdienst keine Sondierungsbohrungen vornehme. Auf Baustellen in Gebieten, auf die während des Zweiten Weltkriegs Bomben niedergegangen waren, seien solche Sondierungen aber vorgeschrieben.

Vendel weist darauf hin, dass Messergebnisse der Bohrungen gerade auf der EVF-Baustelle leicht verfälscht werden könnten: „Es ist sehr schwierig in diesem Bereich, hier war auch mal eine Tankstelle.“ Zudem sei der Bereich wiederholt aufgefüllt worden. Das bestätigt auch Stephan Zimmermann, Chef der Kampfmittelbergung Zimmermann, die für die EVF die Baustelle überwacht hat. „Da lagen auch irgendwelche Auffüllungen drin“, berichtet er. Zudem sei die Bohrung sehr nah an Bestandsträgern vorgenommen worden, die zum Sichern der Baustelle angebracht worden waren.

Im Prinzip sei es sinnvoller, zuerst zu bohren und dann die Stahlträger zu setzen, meint Zimmermann. Doch werde dies auf 80 Prozent der Baustellen nicht gemacht – „aber eigentlich müsste man es vom Ablauf her andersrum machen“. Nachdem bei der entscheidenden Messung ein Verdachtsfall vorlag, „haben wir eine Meinung dazu gehabt“, drückt sich Zimmermann vorsichtig aus. „Dass der Kampfmittelbeseitigungsdienst dann ein großes Loch draus machen wollte, lag nicht an uns.“ Zimmermann betont jedoch gleichzeitig: „Aber Sicherheit geht vor.“

Der Chef der Energieversorgung Filstal (EVF), Martin Bernhart, sagt, es habe gar keine Alternative zur Evakuierung bestanden. „Wir hatten mit dem Kampfmittelbeseitigungsdienst die Luftbilder besprochen und die Gefahr war groß.“ Wenn eine Messung einen Verdacht ergebe, „dann geht das ganze Prozedere los“. Das unterstreicht auch Rathaussprecher Olaf Hinrichsen: „Die Behandlung und Weiterverfolgung einer solchen Verdachtsstelle unterliegt einem genau festgelegten Ablauf.“ Bernhart ist jedenfalls froh, dass es nicht andersherum gelaufen ist: „Schlimmer wäre gewesen, eine Messung hätte nichts angezeigt und es wäre dann doch etwas gewesen.“ Mit gravierenden Folgen: „Wenn plötzlich eine Bombe in der Baggerschaufel gelegen wäre, hätten wir ad hoc evakuiert.“

Die Kosten für den Einsatz des Kampfmittelbeseitigungsdiensts trägt der Bund. Wie hoch diese ausfallen, kann Rathaussprecher Hinrichsen noch nicht sagen: „Eine abschließende Kostenaufstellung liegt noch nicht vor, da noch nicht alle Rechnungen Dritter eingegangen sind.“

An der Großeislinger Straße besteht nun jedenfalls keine Gefahr mehr, die Aushubarbeiten für das EVF-Dienstleistungszentrum sind beendet, sagt Bernhart. „Da wird definitiv keine Bombe mehr zu finden sein.“ In wenigen Wochen beginnt aber der Abriss der bisherigen Umkleideräume der Barbarossa-Therme mit anschließendem Neubau. Auch an der Lorcher Straße gingen im Krieg Bomben nieder, also müssen die Bauarbeiten wieder von Messungen begleitet werden. „Dann wird das gleiche Prozedere wieder stattfinden“, kündigt Bernhart an.