Pädagogik Erzieherinnen tanzen in der Kirche aus der Reihe

Erzieherinnen tanzen in der Kirche aus der Reihe

Göppingen / Margit Haas

„Wann wäre es wichtig, aus der Reihe zu tanzen“, fragt Ingrid Held angehende Erzieherinnen und Erzieher von der Deutschen Angestelltenakademie. Sie waren gestern den ganzen Tag zu Gast in der Göppinger Stadtkirche im Rahmen des Projektes „school@church“, veranstaltet vom Evangelischen Schuldekanat und dem Evangelische Jugendwerk. „Wir wollen deutlich machen, dass die Kirche für junge Menschen da ist und nicht umgekehrt“, betont die Studienleiterin. „Wir wollen den Kirchenraum für die jungen Menschen erlebbar machen, die nicht mehr in die Kirche kommen oder die konfessionslos sind“, erläutert sie das Konzept. Und: „Wir wollen so miteinander reden, dass alle zuhören können“, betont sie mit Blick auf die ganz unterschiedlichen Kulturen, die sich dabei begegnen.

In diesem Jahr ist das Thema „Aus der Reihe tanzen“. Eine ganze Reihe von Schulen hat sich bereits damit auseinandergesetzt, wie der Blick in die Stadtkirche zeigt. Gemeinsam mit dem Stuttgarter Künstler Egmont Pflanzer setzen die jungen Menschen das Thema künstlerisch um, gestalten mit ihm ein großes Mobile, dessen einzelnen Teile jeweils ihren ganz eigenen Tanztakt haben.

Ingrid Held hat zunächst die Geschichte Josefs erzählt. Das erste Buch Mose berichtet von ihm als einem Menschen, der in allen Situationen seines Lebens seinen Werten treu geblieben war, der Position bezogen hatte, der immer wieder aus der Reihe tanzte. „Wenn Unrecht geschieht, ist es wichtig, dagegen zu sprechen – auch wenn die Freunde anderer Meinung sind“, sagt die Teilnehmerin Liane. Und Nina berichtet, dass sie in der jüngsten Tarifauseinandersetzung mit den streikenden Erzieherinnen, die für ihre Rechte einstanden, solidarisch war.

Die meisten der jungen Erwachsenen besuchen selbst die Kirche „nur noch an Weihnachten“. Und sie finden die Idee, sich in der Kirche mit einem Thema intensiv auseinanderzusetzen, andere Einblicke zu erhalten, gut. Aus der Reihe tanzen? Das ist für Lisa ganz selbstverständlich. „Ich habe mich schon immer für Autos und nicht für Puppen interessiert“. Was anfangs ist der Familie auf Skepsis stieß – jetzt freut sich ihr Papa, dass er mit ihr auch über Fußball fachsimpeln kann.

Info „school@church“ findet zum fünften Mal statt. Das Evangelische Schuldekanat und das Evangelische Jugendwerk laden Schüler ab Klasse 9 ein. „school@church“ findet im Rahmen der Jugendkulturtage statt. Weitere Infos unter www.schuldekan-goeppingen.de oder www.ejgp.de. Heute Abend wird im Rahmen der Jugendkulturtage um 20 Uhr der Kultfilm „Die andere Seite der Hoffnung“ in der Stadtkirche gezeigt.