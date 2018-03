Gesundheit Erkrankungen frühzeitig erkennen

Göppingen / Maximilian Haller

Der März ist Darmkrebsmonat. Seit 2001 schafft die Felix-Burda-Stiftung in diesem Monat Bewusstsein für das Thema Darmkrebs. In den NWZ fand gestern eine Telefonaktion statt, bei der sich Interessierte Tipps von Experten holen konnten.

Professor Dr. Stefan Riedl, Dr. Klaus Metter und Dr. Wolfgang Schröder von den Alb-Fils-Kliniken, der niedergelassene Internist Dr. Stefan Vollmer sowie Sandra Müller von der AOK beantworteten die Fragen der zahlreichen Anrufer zum Thema Darmkrebs und Vorsorge.

Eine der am häufigsten gestellten Fragen war, ob eine Darmspülung immer noch so schmerzhaft sei wie früher. „Heutzutage ist das nicht mehr der Fall“, erklärte Professor Riedl. Durch die Entwicklungen in der Medizin sei die Behandlung nun deutlich erträglicher als in der Vergangenheit.

Auch die Häufigkeit, mit der man zur Vorsorge gehen sollte, war Thema an diesem Nachmittag. Bei unauffälligem Befund sei ein Intervall von zehn Jahren sinnvoll. Bei Männern ab 50 Jahren empfehle es sich, sich häufiger untersuchen zu lassen. Dr. Metter: „Männer sind allgemein gefährdeter“. Polypen würden bei ihnen früher und schnell wachsen, als bei Frauen.

Die Frage, ob es eine Altersbegrenzung für die Vorsorge gäbe, beantworteten die Experten mit einem klaren Nein. „Dadurch, dass sich die Altersgrenze in der Bevölkerung immer mehr nach oben verschiebt, empfiehlt es sich, bis ins hohe Alter Vorsorge zu betreiben“, fand Dr. Vollmer. Eigentlich sei Darmkrebs eine Erkrankung der älteren Menschen, allerdings erkranken auch immer mehr junge Leute aufgrund von ungesunder Ernährung und Bewegungsmangel.

Bis 2030 prognostizieren Ärzte eine Verdopplung der Anzahl der Darmkrebspatienten zwischen 20 und 34 Jahren. Aus diesem Grund wollten sich die Experten der Telefonaktion zusätzlich an die Gesunden wenden und Darmkrebsvorsorge in das betriebliche Gesundheitsmanagement integrieren.

„Wir sitzen hier, um uns persönlich dafür stark zu machen, dass jeder zu Vorsorge geht“, sagte Dr. Metter. Es sei erwiesen, dass Darmspiegelungen das Risiko für Darmkrebs eindeutig reduzieren. Die richtige Vorsorge sei zudem wesentlich wirksamer als Medikamente oder andere Formen der Behandlung, wie beispielsweise Chemotherapie. Für die Zukunft wünschten sich die Experten, dass die Krankenkassen die Menschen persönlich zur Vorsorge einladen würden.

Jährlich sterben bundesweit 22 000 Menschen an Darmkrebs, ein Drittel davon könnte leben, wenn die Betroffenen regelmäßig zur Vorsorge gehen würden.