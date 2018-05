Kabarett Erkenntnisaustausch auf die andere Art

„Hallo / SABINE ACKERMANN

Hallo..., es geht noch gar nicht los“, verkündet die blonde Frau, die allein auf die Bühne kommt. Aus der Zukunft sei sie in die Vergangenheit gereist, erzählt sie und lobt: „Ihr wart so toll heute Abend, ich wär’ ja Grillen gegangen“. Erst mal „lieb Kind machen“ – dem Publikum gefällt’s.

Sekunden später wird’s mit männlicher Verstärkung ernst: Das Duo hat recherchiert. Im Wechsel feuern Wiebke Eymess und Friedolin Müller am Samstagabend im Odeon in Göppingen in knappen Sätzen Abermillionen in den Raum. Zahlen von Menschen, die an Hunger oder Luftverschmutzung sterben, geschlachtete Tiere, Tonnen von weggeworfenen Lebensmitteln – die Zivilisation steht kurz vorm Weltuntergang: Puff…, jeden Moment könnte es knallen. „Summ, summ, summ, kein Bienchen summt herum“, prangern sie singend mit goldenen Fühlern auf dem Kopf das Insektensterben an.

Scharfzüngig und pointiert gehen Friedolin Müller und Wiebke Eymess drängenden Gegenwartsproblemen auch gesanglich auf den Grund, widmen sich dem Klimawandel, verurteilen Umweltverschmutzung und debattieren fortan über die Gepflogenheiten und die jeweilige Sicht der Dinge in ihrer Partnerschaft. In stufenreichen Wortkaskaden tragen beide ihre Meinungsverschiedenheiten aus – das betrifft insbesondere ihre Kernkonflikte: Mann liebt Stadt, Frau liebt Dorf. Vor den explodierenden Mieten in Hannover an den „Arsch der Welt“ geflohen, hat das Kaff mit den Fotos aus der Zeitschrift Landlust allerdings so gar nichts gemein. Brötchen gibt es nur an der Tanke – alles andere hat längst dicht gemacht. Während rundum Glyphosat auf Monokulturen versprüht wird und infolge dessen nirgendwo mehr ein Vogel zwitschert, stellt Wiebke Eymess ihrem Partner dennoch die Frage. „Wann habe ich zum letzten Mal in Ruhe nichts getan?“ Friedolin Müllers Antwort: „Ja, als wir Sex hatten.“

Ständig und mit viel Esprit, Können und Witz trägt das auch im echten Leben sich zugeneigte Paar mit zwei Kindern ihre Denkanstöße in mehr oder weniger langen Gedankenketten aus. Kommt von „Ihm“ ein kurzer einleuchtender Satz oder nur ein knappes „aha“, braucht „Sie“ in ihrer sehr intellektuellen und verqueren Wortwahl mindestens zehnmal so lang.

Was für eine Erleichterung für die Zuschauer, wenn „Frau“ nach zahlreichen kryptischen Sätzen am Ende das gesuchte Wort – auch dank der Hilfe des Mannes – endlich ausspuckt. Ihren verschachtelten und stufenreichen Wortkaskaden zu folgen verlangt zwar hohe Konzentration, macht aber auch irgendwie Spaß. Doch Wiebke Eymess hat auch eine klare Meinung: „Oh, in deinem Kopf möchte ich auch nicht Urlaub machen“, sagt sie, wobei Friedolin Müller schlagfertig kontert: „Da ist gerade Nebensaison.“

Die große Kunst des sympathisch auftretenden Duos besteht darin, das Private im Politisch-Gesellschaftlichen zu spiegeln – und umgekehrt. In dem Lied: „Alte weiße Männer“ gibt es mit originellem und intelligentem Witz verpackte Seitenhiebe auf Merkel und Co. – da diese an den Schalthebeln von Wirtschaft, Staat und Gesellschaft sitzen. Die Vieldiskutierer und Sprachakrobaten von „Das Geld liegt auf der Fensterbank, Marie“ – der eigenwillige Name stammt aus dem Wortschatz „ihrer“ 100-jährigen Oma – sind darüber hinaus fantastische Musiker und Sänger. Und bei den Zuschauern hat’s auf jeden Fall geknallt – im Lachzentrum.