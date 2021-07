Das Gesundheitsamt hat jetzt auch das bestehende Abkochgebot von Trinkwasser für die Donzdorfer Ortsteile Grünbach, Lauxenhof, Hochberghöfe sowie den Tennisclub aufgehoben. In den jüngsten Wasserproben seien keine bakteriellen Verunreinigungen mehr festgestellt worden. Das Wasser könne wieder wie gewohnt verwendet werden. Das Wasser wird noch gechlort. Die Chlorung werde jedoch schrittweise zurückgefahren.

Zweieinhalb Wochen abkochen

Die Bewohner der Ortsteile von Donzdorf waren die letzten verbliebenen Betroffenen, für die noch das Abkochgebot des Göppinger Gesundheitsamts gegolten hat. Sie mussten etwa zweieinhalb Wochen lang abkochen.

Vor drei Wochen waren in einer Routineprobe vom 1. Juli Bakterien im Trinkwasser festgestellt worden. Zunächst waren etwa 10 000 Menschen in Nenningen sowie Teilen von Donzdorf, Süßen und Salach betroffen. Sie waren am 5. Juli über die Belastung mit Enterokokken informiert worden, teilweise durch Lautsprecher-Durchsagen der örtlichen Feuerwehr. Am 9. Juli folgte dann die Entwarnung für Nenningen und Süßen, am 10 Juli auch für Salach und fast ganz Donzdorf. Die verbliebenen Bereiche der Lautertalstadt sollten aber bis jetzt ihr Wasser abkochen.