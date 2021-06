Schon seit Jahren, so die Adelberger Bürgermeisterin Carmen Marquardt in der jüngsten Gemeinderatssitzung, bestehe der Wunsch der Adelberger Jugend nach einem Dirtbike-Park – also einer Art Crossstrecke mit Hindernissen und Sprüngen für Fahrräder. Deshalb wurden im Haushaltsplan für 2021 sch...