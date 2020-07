Die genaue Zahl steht noch nicht fest, doch der Abbau von 250 bis 300 Stellen beim Maschinenbauer Stama in Schlierbach ist gewiss. „Für einzelne wird es die Möglichkeit geben, mit nach Tuttlingen zu gehen, aber nicht für die Masse“, sagte Bürgermeister Sascha Krötz am Mittwoch. Er war am Vo...