Endlich wieder eine Veranstaltung von Odeon! Das dürften sich vorab viele Göppinger gedacht haben. In der Tat hat die Kulturinitiative wie so viele Veranstalter in der Corona-Zeit arg gelitten. Jetzt also Alfons, nach zwei vergeblichen Versuchen, im dritten Anlauf – da nahm man gerne in Kauf, da...