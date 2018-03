Messe El Dorado für Hund, Frauchen und Herrchen

Göppingen / Sabine Ackermann

Gerade mal eine Stunde geöffnet und schon ist richtig was los. Nicht zu überfüllt, so dass man sich auf die Füße oder Pfoten tritt, sondern perfekt verteilt in und vor der Werfthalle. Erste Zwischenbilanz: die erstaunliche Vielfalt der Hunderassen. Zum Beispiel Ludmilla Winterstein, die mit afrikanischem Windhund „Azawakh“, auch Tuareg-Windhund genannt, Blicke auf sich zieht. „Massai“ heißt ihr drei Jahre alter Rüde. „Ständig sagt man mir, dass zu meiner Körpergröße von 1.55 Metern ein Yorkshire Terrier oder Shih Tzu viel besser passen würde“, verrät die Besitzerin aus Schorndorf und betont, dass sie mit solcherlei Schoßhündchen gar nix anfangen könnte. Ob katalanischer Hütehund Gos d‘Atura, englische Bulldogge, Alaskan Malamute, Bobtail oder Mops – die Tierliebhaber sind sich einig: Ein Leben ohne Hund ist möglich, aber sinnlos und ein Besuch auf der Messe lohnt sich allemal.

Vermutlich für komplett sinnlos hält Bao das Ding zur Zahnpflege, das so gar nichts mit seinem gewohnten Kauknochen gemein hat. Raffiniert windet sich der vierjährige Königspudel, dreht, hebt oder senkt den Kopf, sobald Frauchen Ulrike Reinker ihm mit der Ultraschall-Zahnbürste zu Leibe rückt. „Er ist super nervös“, erklärt die Grubingerin, die eigentlich auf der Suche nach einer „Fettlederleine“ ist. Freilich, zwischendurch was Neues auszuprobieren, macht ja auch Sinn.

Andreas und Nicole Herbinger aus Göppingen haben Zeit und Baileys mitgebracht. Mit viel Sorgfalt sucht das Ehepaar in Lottes Hundeshop gemeinsam aus, welches Hundegeschirr ihrem süßen Havanesen am besten steht. Ausstellerin Heike Schwalbe näht seit zehn Jahren Geschirr, Halsbänder, Leinen und Betten. „Alles für kleine Hunde von 0 bis 10 Kilogramm.“ Einige Stände weitere gibt Aurelia Franke-Hornung die Gewinner des Hunderennens preis, die Filmhundeschule vom Niederrhein bietet außerdem noch Castings für die Vierbeiner an. Silke und Bernd Kocians Labradoodle Sunny ist der glückliche Gewinner. „Durch Zufall haben wir auf Facebook von der Messe erfahren und sind dann ganz spontan hierher gefahren“, berichtet das Ehepaar aus Heidenheim. „Es ist alles da und nicht so ein Gedränge.“ Janine Reyer vom Göppinger Tierschutzverein stellt fünf ihrer 20 Vierbeiner vor, die neue Besitzer suchen. Auch die DRK-Rettungshundestaffel ist auf Unterstützung angewiesen: „Unsere Geräte sind in die Jahre gekommen.“