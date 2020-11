Corona oder in der Variante Covid-19 – aber nicht Haug-Areal, Mühlbachtrasse oder Hirschkreuzung – sind in den Haushaltsreden der vier Eislinger Gemeinderatsfraktionen am Montag die am häufigsten verwendeten Begriffe. Andreas Cerrotta (Freie Wähler), Manfred Strohm (CDU), Ulrike Haas (Grüne...