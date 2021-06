Vor zwei Monaten brannte ein Haus in der Ulmer Straße in Eislingen ab. Vier Parteien mit insgesamt zehn Personen verloren nicht nur ihre Unterkunft, sondern auch einen Großteil ihres Hab und Guts. In der Folge war die Hilfsbereitschaft seitens der Bevölkerung sehr groß. Sowohl zahlreiche Sachspe...