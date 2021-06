Pendlerinnen und Pendler können ab sofort ihre Fahrräder und Pedelecs im neuen Eislinger Fahrradparkhaus direkt am Mobilitätspunkt abschließen.

„Die Nutzung des Fahrrads zum Umstieg auf den ÖPNV wird jetzt noch attraktiver“, sagte Oberbürgermeister Klaus Heininger bei der Eröffnung des Fahrradparkhauses.

Das neue Angebot sei für alle interessant, die beispielsweise in der Eislinger Innenstadt arbeiten, einkaufen oder am Mobilitätspunkt auf Bus und Bahn umsteigen. Die neuen überdachten Fahrradabstellplätze sind direkt am Gleis 1 des zentral gelegenen Mobilitätspunktes.

Damit wurde das zuvor begrenzte Angebot der Fahrradboxen am Bahnhof um zusätzliche 86 Abstellplätze erweitert. Rund um die Uhr ist das Fahrradparkhaus für alle zugänglich, die sich für die Nutzung registriert haben.

Eine Registrierung ist nach Angaben der Stadtverwaltung möglich mit der kostenlosen Polygo-Karte des Verkehrsverbundes Stuttgart und nach Anmeldung im Bahnhofskiosk ‚Gleis 1 by M‘.