Göppingen Eintüten für den Berglauf

Mehr als 2000 Tüten wurden im Stauferpark am Mittwoch vor dem Berglauf mit den Startunterlagen gepackt. © Foto: Constantin Fetzer

Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren: Mehr als 2000 Transponder samt Startnummern für die vorangemeldeten Teilnehmer des Barbarossa Berglaufs am Sonntag haben die Helfer des Ausdauersportteams Süßen und der Agentur Staufen Plus in die Startunterlagen gepackt.

Besonders viele Schüler gehen an den Start, die auf einer neuen Strecke einen „Erlebnislauf“ auf dem Dr.-Herbert-König-Platz absolvieren. Der Barbarossa Berglauf ist ein Halbmarathon auf den Hohenstaufen – zudem gibt es eine Nordic-Walking-Distanz (10 Kilometer), einen Fitness-Lauf (5 Kilometer) und eine Schulwertung. Einzelläufer können sich am Sonntag noch bis eine Stunde vor dem jeweiligen Start nachmelden. Infos gibt es online.

Der Transponder muss an den Schuh

Die Veranstalter des Berglaufs weisen darauf hin, dass der Transponder gut am Schuh befestigt werden muss, damit die Zeit gewertet werden kann. Geht der Transponder verloren kann keine Zeit gemessen werden. Er darf auch nicht in der Hosentasche getragen werden.