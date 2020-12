Die Feuerwehren aus Uhingen und Ebersbach rückten am Sonntagnachmittag gegen 15 Uhr zu einer Werkshalle im Ebersbacher Industriegebiet bei der ehemaligen Firma Südrad aus. Der Schwelbrand eines Tisches hatte in der Halle zu starker Rauchentwicklung geführt, berichtete ein Polizeisprecher. Der Qualm war auch von außen sichtbar. Da in der Halle am Wochenende niemand arbeitete, vermutet die Polizei eine an den Vortagen nicht gelöschte Kerze als Auslöser des Brandes. Die Feuerwehren hatten das Feuer schnell gelöscht. Es enstand nur geringer Schaden.