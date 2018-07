Göppingen / SWP

Die Abbruch- und Aushubarbeiten für das geplante Einkaufszentrum in der Göppinger Bleichstraße sind weitgehend abgeschlossen. Am kommenden Dienstag, 24. Juli, informieren die Investoren interessierte Einzelhändler und Anwohner ab 8.30 Uhr im Eiscafé „Mo“ in der Bleichstraße über die Planungen für den Rohbau. Bei der Veranstaltung werden die Ansprechpartner für Anlieger vorgestellt, zudem geht es um die Verkehrsführung und mögliche Einschränkungen während der Bauzeit.