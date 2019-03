Politik Einkaufszentrum: Grüne kritisieren OB Till

Göppingen / Helge Thiele

Die Grünen loben zwar die Haltung von OB Till zum Einkaufszentrum, kritisieren aber seinen Kommunikationsstil.

Die Göppinger Fraktion der Grünen spricht mit Blick auf die Kritik von Oberbürgermeister Guido Till am geplanten Einkaufszentrum in der Bleichstraße von einer „Kehrtwende“ des OB – und sieht diese positiv. Die nur schleppenden Bauarbeiten zeugen nach Ansicht der Grünen davon, „dass in Zeiten von Internet auf der einen Seite und qualitätsvollem inhabergeführten Einzelhandel auf der anderen Seite kein Mensch mehr ein solches Einkaufszentrum mit 27 000 Quadratmetern braucht“. OB Till hatte die Investoren für das Festhalten an ihren Plänen vergangene Woche öffentlich kritisiert.

Die Grünen bezweifeln in ihrer Pressemitteilung allerdings, „ob es dem Oberbürgermeister mit seiner Kommunikation gegenüber dem Investor Simon Schenavsky gelingt, auf eine bessere Planung hinzuwirken“. Fraktionschef Christoph Weber kritisiert, dass der OB zwar „der Haushaltsrede der Grünen gefolgt ist, mit dem Investor ein Gespräch zu führen, dabei den Gemeinderat aber erst unmittelbar vor seinem Gang zur NWZ informiert hat“. Die Diskussion im Stadtparlament sei am vergangenen Donnerstag gerade beendet gewesen, da sei der Artikel der NWZ mit den Äußerungen Tills bereits online erschienen. Weber fragt: „Wie will es der Oberbürgermeister hinkriegen, mit dem Investor eine bessere Planung zu erreichen, wenn er durch die Vorabveröffentlichungen sowohl den Gemeinderat als auch auch den Investor vor den Kopf stößt?“

Till habe in der Vergangenheit sämtliche Lösungsvorschläge der Grünen „in den Wind geschlagen“, so zum Beispiel den Vorschlag für eine Flächenreduzierung, für eine „Durchwegung“ des Einkaufszentrums oder die Forderung nach einem eigenständigen Parkhaus. Die Investoren wollen die Parkplätze auf dem Dach unterbringen. Die Grünen-Stadträtin Christine Lipp-Wahl stellt fest: „Was wir jetzt haben, blockiert den Göppinger Einzelhandel in seinen Planungen und dies seit zehn Jahren.“

Die Grünen fordern OB Till auf, den Investor mit der Stadtplanung und Vertretern der Fraktionen „zusammenzubringen“. Ziel sei eine in mehrere Blöcke gegliederte Bebauung mit einem Mix aus Einkaufsflächen im Erdgeschoss, Dienstleistungen in den darüber liegenden Etagen sowie qualitätsvollem Wohnungen. Fraktionschef Christoph Weber ist überzeugt: „Dies ist möglich, ohne dem Investor einen Strich durch die Rechnung zu machen.“