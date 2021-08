Sie ist selbst schon 60 und hilft, wo es notwendig ist. Die Frau aus dem Landkreis, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen will, greift älteren Menschen unter die Arme – beim Einkaufen oder bei der Fahrt zum Arzt. „Ich sehe oft gebrechliche Leute am Nordring, die manchmal bei großer Hitze bis zum Kaufland laufen“, erzählt die Frau. Im Hailing oder im Reusch gebe es so gut wie keine Einkaufsmöglichkeiten mehr, bemängelt sie. Oft h...