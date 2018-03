Joas Notizen aus der Provinz Einfach mal blau machen!

Joa Schmid

Nun gut, an Ostern über Farben zu schreiben, dürfte Ihnen, geneigter Leser, mit Sicherheit nicht allzu originell erscheinen. Und doch kommt man halt an Farben nicht vorbei – selbst bei Themen, die absolut nichts mit Eiern zu tun haben. Es gibt vermutlich auf diesem Planeten sowieso nur einen Menschen, bei dem alles mit Eiern zu tun hat: Donald Trump. Zumindest will der amerikanische Präsident allen und jedem beweisen, dass er als einziger selbige hat, worüber sich nicht wenige grün und blau ärgern. Wie bunt es der amerikanische Präsident zuweilen treibt, soll aber heute nicht unser Thema sein. Mit Donald nimmt es in Deutschland sowieso keiner auf. Außer unserem frisch gebackenen Heimatminister will das ja auch keiner. Nur, weil der keine einzige Frau in der neunköpfigen Führungsmannschaft seines Ministeriums hat – „Die Frau gehört nicht zu Deutschland“ – kann er dem amerikanischen Präsidenten längst noch nicht Paroli bieten. Rot werden vor Scham tut man im Übrigen nur bei der SPD.

Überhaupt soll es uns heute nicht um rot, sondern um blau gehen. Und das längst nicht nur, weil die meisten Menschen über Ostern einfach mal blau machen und ins Grüne fahren, ohne ganz genau zu wissen warum. Wir jedenfalls – „heute blau und morgen blau und übermorgen wieder“ – finden das klasse und würden auf der Stelle zu schreiben aufhören, wenn wir bei der Farbe blau nicht reflexartig an eine mysteriöse Platzgestaltung gegenüber dem Volksbank-Rundbau in Göppingen denken würden.

Lange hatten wir vermutet, bei der Blaustelle handle es sich um eine gigantische Licht-Therapie für in einen Zustand tiefster Depression gefallene Stadtplaner. Doch dem war nicht so. Im Gegenteil: der „Blaue Platz“, so der durchaus originelle Name des Göppinger Blau-Werks vermittelt eine Fröhlichkeit, die so nur der Göppinger kennt. Die Blaue Lagune ist heute noch derart anziehend, dass dort die Sektion Hohenstaufen des Deutschen Alpenvereins um ein Haar eine neue Kletterhalle gebaut hätte. Die Option habe sich aber nicht realisieren lassen, bedauerte unlängst deren Vorsitzender. Ein Bedauern, das wir durchaus verstehen können. Immerhin künden die Blau-Pausen der Göppinger Architekten von einer positiven Alpenverbundenheit, die so schon der weithin bekannte Bänkelsänger Heino – „Ja, ja, so blau, blau, blau blüht der Enzian“ – zu schätzen wusste. Oder war’s etwa doch – „Ich blau Dir ein Schloss“ – Heintje? Egal, ein Alptraum ist das blaue Ding allemal.

Info Joas Notizen aus der Provinz gibt es auch als Buch: 70 ausgewählte Glossen, herausgegeben von Annerose Fischer-Bucher, 250 Seiten, gebunden, Manuela-Kinzel-Verlag, 15 Euro, ISBN 978-3-95544-063-3.