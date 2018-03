Porträt Eine eigenständige Malerin mit hohem Anspruch an sich selbst

Eine eigenständige Malerin mit hohem Anspruch an sich selbst

Flucht durch den Bombenhagel: 25 Jahre später arbeitete die Künstlerin das traumatische Ereignis in „Menschen unterwegs“ auf. © Foto: Haas

Göppingen / Von Margit Haas

Als Margret Hofheinz-Döring 1994 im Alter von 84 Jahren verstarb, „hatte sie ein Bild auf der Staffelei und war voller Pläne“, erinnert sich ihre Tochter Brigitte Mauch. Die Göppingerin verwaltet in der gleichnamigen Galerie den künstlerischen Nachlass der Malerin. Der blieb indes die Anerkennung des großen Kunstbetriebes zeitlebens versagt. „Ich bin jedoch überzeugt davon, dass sie die wichtigste Künstlerin der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist“, betont die Galeristin. Persönliche Schicksalsschläge und nicht zuletzt das sogenannte Dritte Reich haben aber auch bei Margret Hofheinz-Döring zu einem Bruch in der Biografie geführt. „Künstlerinnen ihrer Generation hatten es sehr schwer. Keine einzige dieser Frauen ist anerkannt worden“.

Geboren wird sie im Jahr 1910 als Tochter des Bildhauers und Dichters Franz Döring und seiner Frau Margret in Mainz. Bald zog die Familie nach Göppingen. „Ihr Vater hat ihr Talent erkannt und sie gefördert“, weiß ihre Tochter Sie studierte an der Kunstakademie Stuttgart, musste dann aber nach dem Tod des Vaters für den Familienunterhalt sorgen. Sie wurde Lehrerin, „hat aber immer gemalt. Meine Großmutter hat die Bilder dann verkauft“. Heute ist es die Tochter der Künstlerin, die regelmäßig Liebhaber für die Kunst ihrer Mutter findet. Es sind also mehr als 80 Jahre, dass sich Menschen vom besonderen künstlerischen Ausdruck Margret Hofheinz-Dörings angesprochen fühlen.

1939 heiratete sie Herbert Hofheinz, legte sich den Doppelnamen aber erst nach dem Krieg als Künstlerinnennamen zu, erzählt ihre Tochter. Vorbild war Paula Modersohn-Becker, eine Künstlerin einer früheren Generation, die Anerkennung gefunden hatten. Mitten im Krieg kam Brigitte als einziges Kind des Paares zur Welt, und mit diesem Baby im Arm flüchtete die junge Mutter einmal durch einen Bombenhagel. 25 Jahre später verarbeitete die Künstlerin das traumatische Ereignis in dem Bild „Menschen unterwegs“, das von einer verstörenden Aktualität ist.

In ihren Bildern hat die Malerin immer wieder das aktuelle Zeitgeschehen aufgegriffen. „Mannigfaltig, eigenständig, phantasievoll, nicht einengend – so hat sie die Welt auf der Leinwand festgehalten, nachdem sie das jeweilige Motiv zunächst gezeichnet hatte“.

Ganz intensiv und über Jahre hinweg hat sie sich mit Goethes Faust beschäftigt. „Als ich nach langer Zeit, mehr zufällig, den Faust aufschlug, entdeckte ich neu seine überzeitlichen Wahrheiten“, hatte sie betont. „Er zog mich ganz in seinen Bann, ich malte Faust. Durch Bilder wollte ich diese Dichtung wieder in die Gegenwart rücken“, so die Malerin weiter. Mehrere Zyklen zeigen nicht nur die Anfechtungen und inneren Auseinandersetzungen des Protagonisten. Sie belegen auch augenscheinlich die künstlerische Entwicklung von Margret Hofheinz-Döring. Von der gegenständlichen Malerei bis hin zur Abstraktion hat sie bewegte und bewegende Aquarelle, Linolschnitte oder Pastelle von eindrücklicher Intensität geschaffen.

Derzeit werden beim „Faust! Festival München“ in zwei Ausstellungen diese Werke gezeigt. Bis zum 26. Juli ist sie in einer Praxis (www.augenarzt-im-lehel.de) und in der Galerie Multiversum (Milchstraße 4, Haidhausen) bis 22. April zu sehen (Besichtigung nach telefonischer Vereinbarung unter Tel. 0173-5235256 oder 0176-5547 9541 oder 0151-25845562). Ilona Abel-Utz hatte in die Ausstellungen eingeführt. „Margret Hofheinz-Döring ließ sich auf keinen einheitlichen Kunststil festlegen. Sie arbeitete von gegenständlich über expressiv-realistisch, kubistisch-realistisch bis völlig abstrakt und mit verschiedenen Techniken. Sehr bemerkenswert ist darüber hinaus, dass sie eine der wenigen Künstlerinnen ist, die sich kreativ und eigenständig, fast modern und manchmal mit einem erkennenden Augenzwinkern, mit dem Faust-Thema auseinandergesetzt hat.“

Im gesamten Kreis unterwegs

Auch ganz persönlich war die Malerin mit dem hohen Anspruch an sich selbst auf Eigenständigkeit bedacht, machte spät den Führerschein und gewann so noch mehr Unabhängigkeit. Und war im gesamten Landkreis unterwegs und zeichnete jeden Ort in seiner charakteristischen Ansicht.

Margret Hofheinz-Döring „erfand die Strukturmalerei“, sagt ihre Tochter. Sie klebte verschiedene Textilien auf die Leinwand und übermalte sie. „Das war teilweise ein sehr aufwändiger Prozess.“ Ihren Landschaftsbildern, den Porträts oder Blumen und Tieren gab sie so einen unverwechselbaren künstlerischen Ausdruck.

Info Bei Youtube ist unter dem Titel „Spiel mit der Zeit“ ein Video von Margret Hofheinz-Döring zu sehen, für das sie selbst das Drehbuch und die Texte geschrieben hatte und das belegt, dass sie immer offen für neue Impulse für ihre Kunst war. Weitere Informationen unter www.hofheinz-doering.de